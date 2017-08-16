2017 Güneş tutulması ne zaman? NASA’dan tüyolar geldi

Güneş tutulması devam ederken NASA’dan doğa olayı tutkunlarını heyecanlandıran açıklamalar geldi. ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), Güneş tutulmasının en net şekilde görünebileceği eyaletleri açıkladı. Oregon, Idaho, Wyoming, Nebraska, Missouri, Illinois, Tennessee, North Carolina gibi eyaletlerin yanı sıra çeşitli şehirlerden de görünebileceği duyuran NASA, tutulmanın 2 ile 3 dakika arasında görünebileceği ifade etti. Peki 2017 Güneş tutulması ne zaman?



21 Ağustos’ta tam güneş tutulması yaşanacak. Güneş tutulması esnasında Ay, Güneş’in önünde kalacak. Sadece ABD’den izlenebilecek tam tutulma, DKIST teleskopu ile de ölçümlenecek.



GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?



Güneş tutulması, gezegenimizin uydusu Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi sonucu Ay'ın Güneş'i kısmen veya tamamen gölgelemesi olayına verilen addır.