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    2017 Güneş tutulması ne zaman? NASA’dan tüyolar geldi

    Hürriyet Haber
    16 Ağustos 2017 - 15:27Son Güncelleme : 16 Ağustos 2017 - 15:27

    Doğa olayı tutkunlarının heyecanla beklediği Güneş tutulması için sayılı gün kaldı. Tutulma sırasında, Ay’ın yaklaşık 90 dakika boyunca Güneş’in önünde kalması bekleniyor. Tutulma evresi 2 dakika 45 saniye sürecek. Yalnızca ABD’den izlenebilecek olan bu tam tutulma, DKIST teleskopu ile de ölçümlenecek. Peki 2017 Güneş tutulması ne zaman? Tutulma nereden izlenecek? İşte NASA'dan gelen bilgiler...

    Güneş tutulması devam ederken NASA’dan doğa olayı tutkunlarını heyecanlandıran açıklamalar geldi. ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), Güneş tutulmasının en net şekilde görünebileceği eyaletleri açıkladı. Oregon, Idaho, Wyoming, Nebraska, Missouri, Illinois, Tennessee, North Carolina gibi eyaletlerin yanı sıra çeşitli şehirlerden de görünebileceği duyuran NASA, tutulmanın 2 ile 3 dakika arasında görünebileceği ifade etti. Peki 2017 Güneş tutulması ne zaman?

    21 Ağustos’ta tam güneş tutulması yaşanacak. Güneş tutulması esnasında Ay, Güneş’in önünde kalacak. Sadece ABD’den izlenebilecek tam tutulma, DKIST teleskopu ile de ölçümlenecek. 

    GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

    Güneş tutulması, gezegenimizin uydusu Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi sonucu Ay'ın Güneş'i kısmen veya tamamen gölgelemesi olayına verilen addır.

    Etiketler: güneş tutulması , güneş tutulması 2017 , nasa
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