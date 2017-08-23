2017 eurobest jürileri açıklandı

Cannes Lions Genel Müdürü Jose Papa; eurobest jürilerinin, her yıl etkileyici bölgesel yeteneklerden ve küresel yaratıcılık liderlerinden oluştuğunu, yarışmanın Avrupa’daki yaratıcılığa öncülük ettiğini ve bu yılki başkanların, en iyi fikir ve yetenekleri arama geleneğini sürdüreceğini söyledi.

eurobest'in Festival Direktörü Charlotte Williams; jüri başkanlarının, kendi alanlarında lider olduğunu ve her yıl Avrupa’nın her köşesinden 4,500’ü aşkın başvuruya da kendi kategorilerinde liderlik ederek, harekete geçeceklerini görmek için sabırsızlandıklarını belirtti. 28-30 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek festival 30 Kasım’da yapılacak ödül töreni ile son bulacak. Oylama için 98 Jüri Başkanı, Kasım ayında Londra’da bir araya gelecek. 2017 eurobest Jüri Başkanları;

Creative Effectiveness:

Catherine Emprin, BETC (Fransa), Genel Müdürü,

Design:

Chris Moody, Wolff Olins (Global), CDO & Global Başkanı,

Direct:

Adrian Botan, McCann Worldgroup (Global), Yönetici Yaratıcılık Direktörü & Avrupa Yaratıcılık Konseyi Başkanı,

Entertainment:

Mark Adams, VICE Media (İngiltere), Kıdemli Başkan Yardımcısı,

Film, Print & Publishing and Print & Outdoor Craft:

Richard Brim, adam&eveDDB (İngiltere), CDO,

Film Craft:

James Bland, Blink Productions (İngiltere), Yönetici Prodüktör/Eş Direktörü,

Healthcare:

Shaheed Peera, Publicis LifeBrands (Global), CDO,

Innovation and Creative Data:

Dylan Williams, Droga5 London (İngiltere), Ortak & Strateji Başkanı,

Interactive, Mobile and Digital Craft:

Zélia Sakhi, Mobiento / Deloitte Digital (İsveç), Ortak, Yaratıcılık ve Tasarım Başkanı,

Media:

Tim Castree, MEC Global (Global), CEO,

Outdoor and Radio & Audio:

Alexander Schill, Serviceplan (Global), CCO,

PR:

Michelle Hutton, Europe & CIS, Edelman (Avrupa), COO,

Promo & Activation and Glass:

Vicki Maguire, Valenstein & Fatt (Grey London) (İngiltere), Yaratıcı Eş Başkanı,