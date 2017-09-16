2017 DGS tercih işlemleri için gözler ÖSYM'de - DGS tercih işlemleri ne zaman başlıyor?

2017 DGS tercihleri için geri sayım başladı. Dikey Geçiş Sınav sonucunun açıklanmasının ardından öğrenciler gözünü ÖSYM DGS tercihlerine çevirdi. Peki DGS tercih işlemleri ne zaman başlıyor? Binlerce öğrenci lisans tamamlamak içik girdiği DGS'nin ardından üniversite boş kontenjan listesi büyük merak konusu oldu. İşte Dikey Geçiş Sınavı tercih tarihi ve tüm detayları

ÖSYM tarafından belirlenen tarih aralığında DGS tercih işlemleri yapıldı. Tercih işlemlerinin bitmesinin ardından öğrenciler gözlerini DGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdiler. ÖSYM tarafından bir açıklama yapılıp yapılmadığını merak eden öğrenciler araştırmaya devam ediyor. Peki, 2017 DGS tercih sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?

ÖSYM’nin 2017-2018 takviminde DGS tercih zamanıyla ilgili bir bilgi verilmedi ancak Eylül ayı içerisinde duyurulması bekleniyor.

DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.

TERCİHLER NASIL OLACAK?

ÖSYM tarafından belirlenen tarih aralığında DGS tercih işlemleri yapılabilecek. Tercih işlemini yapan adaylar, tercih süresi içinde tercihlerinde değişiklik yapabilecek. Adayların tercih için toplam 30 tercih hakkı bulunuyor. 30 tercih hakkının tamamının adaylar tarafından doldurulma zorunluluğu bulunmuyor.

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ VE KAYIT İŞLEMLERİ

Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin İnternet sayfasında yayımlanacak, adaylara belge gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir. 2017-DGS sonuçlarına göre bir yükseköğretim lisans programına yerleştirilen adayların kayıt hakları yalnız 2017-2018 öğretim yılı için geçerlidir. Bir yükseköğretim programına yerleşenler kayıt işlemleri için ilgili üniversiteye başvuracaklardır. Bir öğrencinin, aynı öğretim yılında, birden fazla yükseköğretim kurumunda (açık öğretim programları hariç) kayıtlı öğrenci olarak öğrenimini sürdürmesi mümkün değildir. ÖSYM’nin gerek yükseköğretim kurumlarındaki kayıt işlemleri gerekse yükseköğretim kurumları arasındaki yatay geçiş işlemleri ile hiçbir ilişkisi yoktur. Bu konudaki bütün başvuruların doğrudan ilgili yükseköğretim kurumlarına yapılması gerekmektedir.

PUANI YÜKSEK OLANLARA ÖNCELİK

DGS yerleştirme işlemlerinde adaylardan puanı daha yüksek olanlar yerleştirilecek. Aynı program için eşit puanda adayların başvuru yapması durumunda, daha büyük ağırlıkta katılan standart puanı yüksek olana öncelik verilecek. Eşitliğin bozulmaması durumunda sırasıyla ÖBP, tercih sırası ve adayın doğum tarihine bakılarak yerleştirme işlemi gerçekleştirilecek.