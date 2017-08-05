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    2017 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Hürriyet Haber
    05 Ağustos 2017 - 17:23Son Güncelleme : 05 Ağustos 2017 - 17:23

    2017 DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı yüz binlerce üniversite mezunu öğrenci tarafından en çok merak edilen detaylar arasında yer almaya başladı. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen DGS sınavının ardından adaylar ÖSYM tarafından yapılacak olan duyuruya odaklandılar. ÖSYM tarafından DGS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, 2017 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Binlerce adayın katılımıyla 23 Temmuz 2017 Pazar günü yapılan DGS'nin ardından adaylar sonuçlar için bekleyişe geçti. Peki DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

    DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ÖSYM tarafından resmi bir açıklama gelmemesine karşın 2017 DGS sonuçlarının Ağustos ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.
    Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

    ADAYLARIN SINAV SONUÇ BİLGİSİNDE NELER BULUNACAK?

    Adayın sınav sonuç bilgisinde;

    a) testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları
    b) ön lisans başarı puanı
    c) 2017-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır.

    ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

    Etiketler: dgs , dgs sonuçları , dgs sonuçları ne zaman açıklanacak , ösym
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