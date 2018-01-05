Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>2017, bugüne kadarki en sıcak ikinci yıl oldu

    2017, bugüne kadarki en sıcak ikinci yıl oldu

    Deutsche Welle Türkçe
    05.01.2018 - 10:15 | Son Güncelleme:

    2017 yılının, 2016’dan sonra yeryüzünde kayıtlara geçen en sıcak yıl olduğu açıklandı. El Nino etkisi olmamasına rağmen görülen sıcaklık uzmanları endişelendirdi.

    AVRUPA merkezli Copernicus İklim Değişikliği Servisi’nin raporuna göre, küresel sıcaklık ortalaması geçen yılın kayıtlara geçen en sıcak ikinci yıl olduğunu ortaya koydu.
    19. yüzyıla kadar uzanan verileri karşılaştırılarak hazırlanan rapora göre, 2017 en sıcak yıl olan 2016 yazından biraz daha serin geçti. Ancak 2015 yazından daha sıcak oldu.
    Söz konusu raporda yer alan veriler, Dünya Meteoroloji Örgütü’nün (WMO) geçen Kasım ayında açıkladığı, 2017 yılının 2016’dan sonra ikinci ya da üçüncü en sıcak yıl olacağı yönündeki tahmini de destekler nitelikte.
    2016’da yaşanan bunaltıcı sıcaklarda Pasifik Okyanusu’nda sıcaklığı birkaç derece artıran El Nino adı verilen doğa olayının da etkisi olduğu belirtiliyor. Ne var ki, 2017 yılında El Nino etkisi olmamasına rağmen rekor sıcaklıklara ulaşılması endişe verici bir tabloya işaret ediyor.
    Öte yandan rapora göre, Güney Avrupa’da 2017’nin ilkbaharında başlayan ve sonbahar aylarına kadar devam eden kuraklık birçok bölgede su sıkıntısına yol açmasının yanı sıra, İber Yarımdası’ndaki orman yangınlarının da yayılmasını hızlandırdı.
    WMO’nun 2017 sıcaklıklarına ilişkin, ABD, İngiltere ve Japonya verilerini de içeren raporunu önümüzdeki iki hafta içinde yayınlaması bekleniyor.

    2017, bugüne kadarki en sıcak ikinci yıl oldu

    UZMANLARA GÖRE SORUMLU KÜRESEL ISINMA
    İlkim uzmanları küresel sıcaklık artışından iklim değişikliğini sorumlu tutuyor. İklim değişikliği ile mücadele için yaklaşık 200 ülke 2015 yılında Paris İklim Anlaşması’na imza atmıştı. Anlaşma, küresel sıcaklık artışının 1.5 ila 2 derece ile sınırlandırılmasını öngörüyor.
    Dünya üzerinde en fazla sera gazı salınımı gerçekleştiren ülkeler arasında yer alan Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump’ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından anlaşmadan çekileceğini açıklamıştı.

    Etiketler: orman yangınları
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri