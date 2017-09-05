2017 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Süreç devam ediyor

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları devam ederken sonuç tarihi için de araştırmalar başladı. Adalet Bakanlığı hem resmi sitesinde hem de Devlet Personel Başkanlığı resmi sitesinde yayımladığı ilan ile 3 farklı pozisyonda, 300 personel alacağını duyurmuştu. 17 Ağustos 2017'de başlayan sözleşmeli personel alım başvuruları bugün mesai bitiminde sona erecek. Başvuru sonuçları neticesinde 194 sözleşmeli zabut kâtibi, 90 sözleşmeli mübaşir ve 16 sözleşmeli teknisyen olmak üzere toplam 300 personel Adalet Bakanlığı bünyesine dahil olacak. Peki Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

2017 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları için net bir tarih verilmedi

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?



Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışmak üzere alınacak 300 personel için başvurular bugün (5 Eylül) sona eriyor. Sınav yeri Ankara, İstanbul ve İzmir adalet komisyonları olup, sınav giriş belgeleri ilgili adalet komisyonu başkanlıklarından alınacak.



Başvuruların sınavın yapılacağı Ankara, İstanbul ve İzmir adalet komisyonu başkanlıklarına veya buralara gönderilmek üzere mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılması gerekmektedir. Mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılan başvurulara ilişkin evrak, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta servisi (APS) ile ilgisine göre Ankara, İstanbul ve İzmir adalet komisyonu başkanlığına gönderilecektir. Posta ile veya diğer iletişim araçlarıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. (Sınav başvuruları adalet komisyonu bazında yapılacaktır. Ancak atanmaya hak kazanan adaylar adalet komisyonlarınca merkez adliyelere atanacaktır.)