2016'da Bylock uyarısı yapmıştık

EĞİTİM MİLLİ OLMALI

“Eğer biz eğitim sistemimizi yenilemezsek, çağa uydurmazsak, sorgulayan, analitik bir yapıya kavuşturmazsak geleceğimiz pek de parlak değil. Eğer bir siyasetçi konuşma yaparken, ‘biz Müslüman bir ülkeyiz, bizim mucit yetiştirmemiz mümkün değildir’ diyorsa o toplumu geriye götürmekle görevlendirilmiş demektir. İslamiyet’in ilk dönemlerinde bilim insanlarını görürsünüz, Müslüman bilim adamları Ortaçağ karanlığını yırtmıştır. Maalesef ülkeyi yönetenler eğitimin önemini kavramış değiller. Eğitimin amacı bir siyasal partiye militan yetiştirmek değildir.



Türkiye’yi yönetenlerin şuna karar vermesi lazım; Biz yüksek teknoloji ürünleri üretecek miyiz, tüketecek miyiz? ‘Üretmekten vazgeçiyoruz sadece tüketeceğiz’ derseniz dünyada geriye doğru yerinizi alacaksınız. ‘Hayır katma değeri yüksek ürünleri üreteceğiz ve tüketeceğiz dünyaya satacağız’ diyorsanız o zaman dünyanın saygın ülkelerinden birisi olursunuz. Türkiye Güney Kore’den önce otomobil üreten ülkedir. Şimdi Güney Kore’nin dünya çapında en az 3 otomobil markası var, Türkiye’nin bir otomobil markası bile yok. Her vatandaşın oturup düşünmesi lazım, Güney Kore’den ne eksiğimiz var?



Eğitim politikamızla kendi çocuklarımızı denek olarak kullandık. Her bakana göre ayrı politika oluşturduk. Oysa eğitim milli olmak zorundaydı. Üniversiteler bilgi üretemiyor. Bizim yetişmiş insan gücümüz yani bilim insanlarımız geleceği Türkiye’de değil de demokrasisi gelişmiş ülkelerde arıyorlarsa, bu ayıp Türk siyasetinin ayıbıdır. Düşünce özgürlüğünün önüne siz hangi gerekçeyle duvar örersiniz. Üniversiteleri ortaçağ üniversitelerine dönüştürdüler. Düşüncesini açıklayanın hapse atıldığı bir ülkede demokrasi de bilim de gelişmez. Katma değeri yüksek üründe üretemezsiniz. Çok hızlı kararlı ve tutarlı adımlar atmak zorundayız.



BAŞBAKANLIK UYUDU

Teknolojiyi çok iyi kullanan CHP, manipülasyonlar yoluyla masum insanların da mahkûm edilebileceğini saptadı ve sorumluluk gereği bunu Başbakanlığa bildirdi. Ama bizim raporu hiç dikkate almadılar. 2017’de geldiğimiz nokta, binlerce kişi boşu boşuna mahkûm edildi ve hapse atıldı. Uyaran parti kim? CHP. Raporlayan parti kim? CHP. Başbakanlığa bildiren kim? CHP. Uyuyan kim? Başbakanlık. Masum insanları hapse atan kim? Mevcut hükümet ve yargı. Korkuya teslim olan yargı. Manipülasyon yapılabileceğini söyleyen hâkimler sürüldü. Oysa biz, çok önceden bunu Başbakanlığa bildirdik.



Osmanlı bilimi ve bilgiyi reddettikten sonra çöküş sürecine girmiştir. Dumlupınar Müzesi’nde, Dumlupınar Savaşı’nda kullanılan silahlar sergileniyor. Almanların, Rusların, İngilizlerin silahları, ürettiğimiz tek bir silah yok. Milli mücadeleyi hangi şartlarda verdiğimizin açık örneğidir. Delikli demiri icat edemiyorsanız, mertlikten bahsedemezsiniz. Sihirli anahtar, bilgi artı üretimdir. İktidar olanlar, bunun farkında değildir. Türkiye Osmanlı’nın son dönemlerini adeta yaşıyor. Bilgi, birikim ve teknoloji açısından. Bizler toplumu aydınlatmak zorundayız.”



ZEYTİN DALI GAZİLERİNE ZİYARET

Kılıçdaroğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı harekâtında yaralanarak başkentte Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan askerleri ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, "Hepsinin moralleri çok iyi. Ziyaretimizden de son derece memnun oldular. Moral buldular. Onlara şifalar diliyoruz" diye konuştu. Kılıçdaroğlu'na ziyaretinde, bazı genel başkan yardımcıları da eşlik etti.