2016 vergi rekortmeni ünlüler belli oldu! İşte dikkat çeken detay...

Kurumlar vergisi rekortmenler listesinin ilk sırasında isminin açıklanmasını istemeyen bir kurum yer alırken, gelir vergisinde ise Semahat Sevim Arsel geçen yıl olduğu gibi rekortmen oldu. Rekortmen 27 kurum ile gelir vergisi rekortmeni 53 kişi isminin gizli kalmasını istedi.

SADECE İKİ İSİM

Ünlü isimlerden geçen yıl 7.6 milyon liralık gelir vergisi ile 25. sırada yer alan Acun Ilıcalı, bu yıl 7.2 milyon lira ile 38. sıraya geriledi. 5.2 milyon lira ile 42. sırada olan Cem Yılmaz ise bu yıl 4.7 milyon lira ile 89. sırada yerini aldı.

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