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2016 ürünü tütünde açık artırma fiyatları açıklandı

AA
09 Ağustos 2017 - 09:54Son Güncelleme : 09 Ağustos 2017 - 09:54

TAPDK, sözleşmeye bağlanmaksızın üretilen tütünlerle sözleşme yapılmasına rağmen fazla üretilmiş ve satın alınmayan tütünlerin açık artırma yöntemiyle pazarlanmasına esas teşkil edecek açık artırma başlangıç fiyatlarını açıkladı.

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunca (TAPDK), 2016 yılında sözleşmeye bağlanmaksızın üretilen tütünlerle sözleşme yapılmasına rağmen fazla üretilmiş ve satın alınmayan tütünlerin açık artırma yöntemiyle pazarlanmasına esas teşkil edecek açık artırma başlangıç fiyatları, bölgeler ve neviler itibarıyla belirlendi.

Kurulun "Açık Artırma Yöntemi ile Alım Satımı Yapılacak 2016 Ürünü Üretici Tütünlerine İlişkin Açık Artırma Başlangıç Fiyatları Hakkında Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, "A Grad" tütünde açık artırma başlangıç fiyatları Karadeniz ve Marmara bölgeleri için 10,61 lira, Ege Bölgesi için 10,40 lira, Doğu Anadolu Bölgesi için 9,44 lira, Güneydoğu Anadolu Bölgesi için de 9,02 lira olarak kararlaştırıldı.

Etiketler: tütün , tütün fiyatları , TAPDK
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