Ara
MENÜ
Eğitim Haberleri
EĞİTİM
    Haberler >Eğitim>2016 KPSS branş sıralamaları güncellendi

    2016 KPSS branş sıralamaları güncellendi

    Hürriyet Eğitim
    06.11.2017 - 17:48 | Son Güncelleme:

    2016 Kamu Personel Seçme Sınavı’na (2016-KPSS Lisans, ön lisans ve ortaöğretim) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları güncellenerek, ÖSYM’nin aday işlemleri sistemine yansıtıldı. Adaylar, ÖSYM’nin internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle güncellenmiş branş bazında sıralamalarını öğrenebilir.

    ÖSYM, 2016 KPSS’ye katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamalarının güncellenerek, sisteme yansıtıldığını duyurdu. Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturuluyor. Bu; aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmet. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımıyor. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler dikkate alınıyor. Branş bazında sıralama işlemleri adayların YÖKSİS ve e-Okul sistemi üzerinden çekilmiş olan ÖSYM sistemi üzerinde 6 Kasım tarihiyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibariyle sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlandı.

     

     

     

    Etiketler: güncelleme , aday
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri