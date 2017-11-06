2016 KPSS branş sıralamaları güncellendi

ÖSYM, 2016 KPSS’ye katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamalarının güncellenerek, sisteme yansıtıldığını duyurdu. Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturuluyor. Bu; aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmet. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımıyor. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler dikkate alınıyor. Branş bazında sıralama işlemleri adayların YÖKSİS ve e-Okul sistemi üzerinden çekilmiş olan ÖSYM sistemi üzerinde 6 Kasım tarihiyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibariyle sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlandı.