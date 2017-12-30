Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>201 ByLock tahliyesi

    201 ByLock tahliyesi

    Ayşegül USTA/İSTANBUL
    30.12.2017 - 00:59 | Son Güncelleme:

    ANKARA Başsavcılığı tarafından yapılan ‘ByLock’ açıklamasının ardından dün İstanbul’da, aralarında Cumhuriyet davası sanıklarından Emre İper’in de olduğu 201 sanık tahliye edildi.

    İstanbul 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi, ‘FETÖ/PDY, DHKP/C ve PKK/KCK örgütlerine üye olmamakla birlikte, örgüt adına suç işlemek’le suçlanan ve telefonunda ByLock olduğu belirtilen Cumhuriyet gazetesi muhasebe servisi çalışanı İper hakkındaki tahliye kararında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca gönderilen ByLock konulu yazıya dikkat çekti. Kararda, “BTK tarafından düzenlenen listenin yasal delil mahiyetinde olduğu anlaşılmıştır” denilerek güncel listeden adı çıkan İper için tahliye kararı verildi. ByLock listesinin güncellenmesinin ardından, İstanbul Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmalar kapsamında ByLock kullandığı tespit edilen 3 bin 654 kişiden, 201’i tahliye edildi. Ankara Başsavcılığı’nca yapılan açıklamaya göre girdiği bazı müzik ve namaz programları tarafından ByLock IP’lerine yönlendirilen 11 bin 480 GSM hattı belirlenmişti. Yönlendirilmeyle ByLock kullanıcısı gibi görünen yaklaşık 1000 kişinin, başka bir delil yoksa tahliyelerinin talep edileceği bildirilmişti.

    MAHİR ÜNAL: YENİ KHK ÇIKACAK

    AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, yeni KHK’nın birkaç gün içinde yayınlanması ve tek delil ByLock gösterilerek ihraç edilenlerin göreve iadesi ile ilgili, “Yeni hukuk yolları açmaya mağduriyet olmaması için çalışıyoruz. Ayıklama yapıldıktan sonra ortaya çıkmış mağduriyet varsa giderilecektir” dedi.

    Etiketler: Emre İper , gazetehaberleri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri