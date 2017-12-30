201 ByLock tahliyesi

İstanbul 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi, ‘FETÖ/PDY, DHKP/C ve PKK/KCK örgütlerine üye olmamakla birlikte, örgüt adına suç işlemek’le suçlanan ve telefonunda ByLock olduğu belirtilen Cumhuriyet gazetesi muhasebe servisi çalışanı İper hakkındaki tahliye kararında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca gönderilen ByLock konulu yazıya dikkat çekti. Kararda, “BTK tarafından düzenlenen listenin yasal delil mahiyetinde olduğu anlaşılmıştır” denilerek güncel listeden adı çıkan İper için tahliye kararı verildi. ByLock listesinin güncellenmesinin ardından, İstanbul Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmalar kapsamında ByLock kullandığı tespit edilen 3 bin 654 kişiden, 201’i tahliye edildi. Ankara Başsavcılığı’nca yapılan açıklamaya göre girdiği bazı müzik ve namaz programları tarafından ByLock IP’lerine yönlendirilen 11 bin 480 GSM hattı belirlenmişti. Yönlendirilmeyle ByLock kullanıcısı gibi görünen yaklaşık 1000 kişinin, başka bir delil yoksa tahliyelerinin talep edileceği bildirilmişti.

MAHİR ÜNAL: YENİ KHK ÇIKACAK

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, yeni KHK’nın birkaç gün içinde yayınlanması ve tek delil ByLock gösterilerek ihraç edilenlerin göreve iadesi ile ilgili, “Yeni hukuk yolları açmaya mağduriyet olmaması için çalışıyoruz. Ayıklama yapıldıktan sonra ortaya çıkmış mağduriyet varsa giderilecektir” dedi.