2007’den bu yana en yüksek seviye

PİYASALARA ilişkin araştırmalar yapan Frankfurt merkezli Sentix’ten yapılan açıklamaya göre, ekimde 29.7 puan olan Euro Bölgesi Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay 34 puana çıkarak yaklaşık son 10 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Yatırımcıların gelecek altı aya ilişkin beklentilerini ölçen Beklentiler Endeksi de 18.3 puandan 22.8 puana yükseldi. Bu da Eylül 2007’den bu yana kaydedilen en yüksek seviye oldu.

Mevcut ekonomik durumu ölçen Euro Bölgesi Cari Durumu Endeksi ise kasım ayında 18.3 puandan 22.8 puana çıkarak Mayıs 2015’ten beri kaydedilen en yüksek düzeye ulaştı.

Açıklamada, Euro Bölgesi ekonomisinin kasım ayında da gelişmeye devam ettiği ve mevcut durum ve beklentilerin de benzer şekilde geliştiği kaydedildi.

ALMANYA’DA DURUM DAHA İYİ

Almanya’da durumun daha da iyi olduğu vurgulanan açıklamada, “Tüm zamanların en yüksek seviyelerini rapor edebileceğimiz Almanya’da durum daha da iyi. Ancak yükseliş sadece Avrupa’ya odaklanmış değil. Sentix tarafından değerlendirilen tüm dünya bölgeleri de gelişmeler gösterdi. Küresel ekonomi gelişiyor” denildi.

Açıklamada, bununla birlikte Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi ve ECB’nin henüz bu durumdan memnun olmadığı çünkü enflasyon oranlarının bu güçlü yükselişi henüz göstermediği kaydedildi.

ECB TEŞVİK VERMEYE DEVAM EDİYOR

ECB’nin parasal genişleme programına devam ettiği anımsatılan açıklamada, “Bireysel ham maddelerin yavaşça gelişmesine ek olarak, enflasyonu düşük tutan hala belirgin ücret sınırlaması özellikle Almanya’da mevcut. Bu nedenle, ocak ayından itibaren tahvil alım hacmi yarıya inse de ECB teşvik vermeye devam ediyor” denildi.

Öte yandan, bu aya ilişkin söz konusu yatırımcı güveni anketi, 2-4 Kasım’da 280’i kurumsal olmak üzere bin yatırımcının katılımıyla gerçekleştirildi.