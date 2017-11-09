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    2002 model otomobili 50 bin liraya almıştı! Gerçek ortaya çıktı

    Hürriyet Haber
    09.11.2017 - 12:15 | Son Güncelleme:

    Türkiye'de 50 bin TL'lik fiyatı ile dikkat çeken ve Elazığ'da Trabzonlu bir iş adamı tarafından satın alındığı açıklanan 2002 model Tofaş marka otomobil dün çekici yardımı ile Trabzon’a getirildi. Elazığ'da arabayı satın alırken "Trabzonlu bir iş adamı" için teslim aldığını söyleyen Ferdi Öztürk, aracın gerçek sahibi çıktı.

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    • 2002 model Doğanı 50 bin TLye sattı...
    • 2002 model Doğanı 50 bin TLye sattı...
    • 2002 model Doğanı 50 bin TLye sattı...
    • 2002 model Doğanı 50 bin TLye sattı...

    Aracı dün evinin hemen yanındaki bir binanın garajına çeken ve komşularının "Hayırlı olsun" temennilerini kabul eden 40 yaşında 4 çocuk babası Öztürk, inşaat sektörüyle uğraştığını ve fiyatı ile gündem olan 50 bin TL'lik kuş serisi Tofaş marka araçlara karşı özel ilgisi olduğunu söyledi. Tofaş ilgisini antika tutkunlarının antika tutkununa benzeten Öztürk, sosyal medyada espri konusu olmasına ise pek kulak asmadığını belirtti. Aracı Elazığ'da teslim alırken kimliğini gizlemesi ile ilgili olarak çekindiği için açık kimliğini vermek istemediğini belirten Öztürk, üzerini branda ile örttüğü otomobili pek kullanmayı düşünmediğini ve çocuklarına miras bırakmayı düşündüğünü ifade etti.

    2002 model Doğanı 50 bin TLye sattı...2002 model Doğan'ı 50 bin TL'ye sattı...



    Otomobilin herhangi bir yerinde çizik dahi bulunmadığını kaydeden Öztürk, “Arabayı satın almak için 3-4 yıldır sahibiyle devamlı telefonla konuşuyorduk. Bu araba daha önce İzmir’de bulunuyordu. Sonrasında Elazığ’a verildi. Başka taliplileri de vardı. Sağ olsun İlker bey bu arabanın değerini benim bilebileceğimi düşündüğünden dolayı bana verdi. Kendisine teşekkür ediyorum. Bu arabanın gerçek fiyatı 50 bin TL. 50 bin TL değerinden alındı. Piyasada 15 bin TL her türlü araba var. Bu kilometrede bu temizlikte bir araba 15 bin TL olmaz. Araba henüz 9 bin kilometrede, herhangi bir yerinde çizik yok. 2002 model olmasına rağmen tamamen orijinal fabrikadan çıktığı gibi duruyor. Motoru, alt aksamları tertemiz. Biz de bu şekilde muhafaza edeceğiz. Çok kullanmayı düşünmüyorum” dedi.
    "Üretim yapan fabrikanın müzesinde bile yok"

    Satın aldığı otomobilin üretim yapan fabrikanın müzesinde bile yer almadığını kaydeden Öztürk, “Arabamız kuş serisinin 2002 model ve son üretimidir. Türkiye genelinde bu temizlikte ve bu kilometrede ilk ve tek olarak bizde bulunduğunu düşünüyorum. Bunu üreten fabrikanın her türlü arabayı müzesinde bulundurup ancak bu arabadan bir tane bulundurmaması Tofaş tutkunu olan bizi üzüyor. Çocukluğumdan beri hep bu marka üzerine merakım vardı. Bu paraya başka bir araç niye almadığımı çok söyleyen oldu. Avrupa aracına binme taraftarı değilim. Arabayı şu an satmayı düşünmüyorum. Şu an meblağ koyamam çünkü yeni aldım saklamayı düşünüyorum. Belki ileride değerini benden daha iyi bilen, bakımını yapabilecek biri olursa olabilir. Arabayı çocuklarıma miras bırakmayı düşünüyorum” diye konuştu.

    Otomobilin kendisi için manevi değeri olduğunu kaydeden Öztürk, “Örneğin antika bir halıya milyonlarca lira veren var. Bu da benim için antika değerinde, manevi değeri büyük. Belki maddi değeri olmayabilir ama manevi değeri büyük olduğu için parasına pek bakmadım. Yani parası gözüme pek gelmedi. Daha öncesinde yine bu model 2 tane arabam vardı. Ancak bu kadar genç kilometrede değillerdi” şeklinde konuştu.

    Etiketler: Otomobil , Sosyal Medya
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