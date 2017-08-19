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200 yıllık Selimiye Kışlası restore edilecek

AA
19 Ağustos 2017 - 12:20Son Güncelleme : 19 Ağustos 2017 - 12:20

İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki 200 yıllık Selimiye Kışlası restore edilecek.

İstanbul Valiliği ile Turkcell arasında imzalanan protokol kapsamında 200 yıllık Selimiye Kışlası restore edilecek.

İstanbul Valiliği'nde düzenlenen törende kışlanın restore edilmesi protokolünü, İstanbul Valisi Vasip Şahin, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça imzaladı.

Türkiye'nin tarihi ve mimari değerlerinden biri olan Selimiye Kışlası için III. Selim döneminde Nizam-ı Cedid Ordusu'nun oluşturulması girişimiyle Üsküdar'daki bu bölgenin kullanımı gündeme geldi. Yapımı 1800'de başladı ve yeniçeri ayaklanması sırasında kışla yakıldı. Yeniden inşası II. Mahmut döneminde de devam etti, II. Abdülmecit döneminde önemli yenilemeler ve eklemeler yapıldı.

Yapıldığı günden yana İstanbul'a deniz yoluyla gelenleri etkileyen ve kente özgün bir siluet ve görüntü katan Selimiye Kışlası, başta Selimiye Camisi olmak üzere kitaplık, hamamlar, basımevi, değirmen, has fırın, ahırlar, talimgah, teçhizat ambarları, erzak depoları, dükkanlar ve ızgara planlı bir yol sistemine sahip külliye olarak tasarlandı ve uygulandı.

Marmara Denizi'ne bakan güney cephesi 275, diğer cephesi 205 metre uzunluğunda olan kışla, büyük dikdörtgen bir avlu içerisinde yer alan üç katlı kagir kanatlardan oluşuyor. Yapının dört köşesinde yedişer katlı kuleler yer alıyor.

SANCAKTEPE'DE ORTAOKUL İNŞA EDİLECEK

İstanbul Valisi Şahin, Vali Yardımcısı Cemalettin Özdemir ve Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Akça arasında imzalanan bir diğer protokol kapsamında ise Sancaktepe'de laboratuvarlar, konferans ve çok amaçlı salonların yer alacağı 40 derslikli lise ve 32 derslikli ortaokul yapılacak.

Etiketler: Selimiye Kışlası , Selimiye Kışlası restorasyon , Selimiye Kışlası turkcell
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