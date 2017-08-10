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    200 TL'ye dua, muska!

    DHA
    10 Ağustos 2017 - 10:27Son Güncelleme : 10 Ağustos 2017 - 11:03

    Ankara'nın Haymana ilçesinde muska yazdığı ve para karşılığı dua ettiği iddia edilen 55 yaşındaki M.Z.Ç. ile eşi 49 yaşındaki G.Ç. polis tarafından baskın yapılarak gözaltına alındı.

    Haymana Polis Merkezi’ne, Yenimahalle TOKİ Konutlarında karı-koca olduğu belirtilen iki kişinin para karşılığı muska yazarak dua ettiğine dair ihbar yapıldı.

    İhbarı değerlendiren ve savcılık talimatıyla harekete geçen polis, üfürükçüleri aradı,  'Evliyiz, huzurumuz yok, bize yardımcı olun, boşanmak istemiyoruz. Dua ederek sorunları çözüyormuşsunuz?’ diye irtibata geçerek randevu aldı.

    Müşteri sandığı polislerle görüşmeyi kabul eden üfürükçü 200 TL karşılığında dua okuyup, üfledikten sonra kağıtlara bir şeyler yazarak evliliğinin sorunlu olduğunu söyleyen polis çifte verdi.

    Bunun üzerine kimliklerini açıklayan ve suç üstü yapan polisler karı-kocayı seri numaraları alınmış paralarla beraber kıskıvrak yakalayıp, gözaltına aldı.

    M.Z.Ç. ile G.Ç. polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra savcılığa sevk edildi.

     

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    Etiketler: 200 TL , dua , muska , üfürük
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