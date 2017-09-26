200 restoran 300 milyon ciro

Müşteri memnuniyetini yüzde 96’lara taşıdıklarını anlatan Tavuk Dünyası CEO’su Volkan Mumcu, “Geride bıraktığımız 5 yıl içinde ciddi bir başarı öyküsüne imzasını atan şirketimiz, 2017 yılında da kesintisiz büyümesini sürdürüyor. 2017 yılı sonu için hedefimiz 144 restorana ve 300 milyon TL’yi aşan bir ciroya ulaşmak. Önümüzdeki 3 yıl içinde yapacağımız yatırımlarla da yurt içinde 200’den fazla restorana ve 600 milyon TL’nin üzerinde bir ciroya ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.



EN HIZLI BÜYÜYENLER

Mönülerinin özel tariflerle hazırlandığını hatırlatan Volkan Mumcu, şu değerlendirmeyi yaptı: “Markamız sahip olduğu konseptle yeme-içme sektörüne yepyeni bir soluk getirirken; kendine de sektörde yeni bir kulvar açtı. Gizli reçetelerle hazırlanmış çok özel lezzetlerimizle müşterilerimizi konforlu ve keyifli bir restoran atmosferinde ağırlıyoruz. Üstelik bu keyifli deneyimi kendilerine ‘uygun bir fiyat’ ile yaşatıyoruz. 2012-2015 yılları arasında kaydettiğimiz yüzde 532’lik büyüme ile Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi Araştırması’nda 17. sırada yer aldık. 2016 yılı sonu itibarıyla gerçekleşen yüzde 51’lik büyümeyle ciromuzu 200 milyon TL seviyelerinin üzerine taşıdık.”



YURTDIŞI ATAĞI

Önümüzdeki yıldan itibaren yurtdışı pazarlara da ağırlık vereceklerini kaydeden Volkan Mumcu, “Rusya’da ikinci şubeyi açıyoruz. Katar, Dubai ve Suudi Arabistan gibi pazarlara da bakıyoruz. Buralardan bize çok büyük talepler var. Ancak marka olarak farklı bir konsepte sahip olduğumuz için lokasyonun yüzde 100 doğruluğundan emin olmak zorundayız” dedi. Restoranların daha çok alışveriş merkezlerinde olduğunu hatırlatan Mumcu, “AVM’lerde çok ciddi talep görüyoruz. Son dönemlerde cadde restoranlarına da ağırlık veriyoruz. Çünkü bu alanda da boşlukları değerlendirmek istiyoruz” dedi. Türkiye’de 31 ilde faaliyet gösterdiklerini vurgulayan Volkan Mumcu, “Önümüzdeki dönemde olmadığımız illere gitmek istiyoruz. Bugün Türkiye’de en çok ciro yapan restoranımız İzmir’de faaliyet gösteriyor. Bursa’da da çok verimli bir restorana sahibiz. Anadolu’da markamıza talep çok fazla” şeklinde konuştu.



ORTALAMA MÖNÜ FİYATI 23.5

TAVUK Dünyası olarak uygun fiyata ürün sattıklarını dile getiren Volkan Mumcu, şunları söyledi: “Bugün restoranımıza gelen bir müşterinin 23.5 liraya tam anlamıyla yemek yemesi mümkün. Mönülerimizi sürekli yenilemek için çalışmalar da yapıyoruz. Belli dönemlerde mönülerimizde değişiklikler yaparak; yenilikçi yaklaşım ve vizyonumuzu lezzetlerimizde de sürdürüyoruz. Bu mönülerimizi oluştururken tabii ki müşterilerimizden gelen talep ve yorumlar bizim için büyük bir önem taşıyor. Eylül ayının ilk yarısından itibaren müşterilerimizi restoranlarımızda yenilenmiş mönülerle ağırlamaya başladık. Her yıl olduğu gibi yenilenen mönümüzde bu yıl da öne çıkan bazı ürünlerimiz var. Bunlar sırasıyla ‘Kekiklim’, ‘Şefin Tavası’, Közlüce ve Biberiyem.”