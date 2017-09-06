MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>'200 PKK'lı terörist Kerkük'e geldi'

    '200 PKK'lı terörist Kerkük'e geldi'

    AA
    06.09.2017 - 11:43 | Son Güncelleme: 06.09.2017 - 11:43

    Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi, terör örgütü PKK'ya mensup 200 silahlı kişinin Kerkük'e getirildiğini söyledi.

    Salihi, AA muhabirine, "PKK terör örgütüne bağlı 200 kişi silahlarıyla Vali'nin (Necmeddin Kerim) izniyle Kerkük Keyvan askeri üssüne getirildi. Bu bizi daha da kaygılandırıyor." dedi.

    "Türkmenlerin Kerkük'te kendilerini korumaları için silahlanmasına izin vermeyen vali, PKK'yı neden getiriyorsun?" diye soran Salihi, "Bunlar DEAŞ'la mücadele bahanesiyle getirildiyse bu mücadele ve savaşı biz Türkmenler olarak veriyoruz." ifadelerini kullandı.

    "ABD'NİN BİLGİSİ VAR"

    Terör örgütü PKK militanlarının Kerkük'teki varlığından ABD'nin haberdar olduğunu dile getiren Salihi, merkezi yönetim ve ABD yönetiminden konuyla ilgili açıklama yapılmasını beklediklerini belirtti.

    "REFERANDUMUN SONUCU BAĞLAYICI DEĞİL"

    Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de yapmayı planladığı bağımsızlık referandumunu reddettiklerini yineleyen Türkmen lider, "Referandumun sonucu bizim için bağlayıcı olmaz. Kürtlerin Kerkük dahil Peşmergenin bulunduğu bölgelerde referandum kararı ihtilal (işgal) anlamına gelir. Sanki DEAŞ kontrol ettiği bölgeleri bunlara bıraktı ve DEAŞ'tan sadece Kuzey Irak yönetimi yararlanacak." değerlendirmesinde bulundu.

    Etiketler: PKK , Kerkük , ABD
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri