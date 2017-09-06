'200 PKK'lı terörist Kerkük'e geldi'

Salihi, AA muhabirine, "PKK terör örgütüne bağlı 200 kişi silahlarıyla Vali'nin (Necmeddin Kerim) izniyle Kerkük Keyvan askeri üssüne getirildi. Bu bizi daha da kaygılandırıyor." dedi.

"Türkmenlerin Kerkük'te kendilerini korumaları için silahlanmasına izin vermeyen vali, PKK'yı neden getiriyorsun?" diye soran Salihi, "Bunlar DEAŞ'la mücadele bahanesiyle getirildiyse bu mücadele ve savaşı biz Türkmenler olarak veriyoruz." ifadelerini kullandı.

"ABD'NİN BİLGİSİ VAR"

Terör örgütü PKK militanlarının Kerkük'teki varlığından ABD'nin haberdar olduğunu dile getiren Salihi, merkezi yönetim ve ABD yönetiminden konuyla ilgili açıklama yapılmasını beklediklerini belirtti.

"REFERANDUMUN SONUCU BAĞLAYICI DEĞİL"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de yapmayı planladığı bağımsızlık referandumunu reddettiklerini yineleyen Türkmen lider, "Referandumun sonucu bizim için bağlayıcı olmaz. Kürtlerin Kerkük dahil Peşmergenin bulunduğu bölgelerde referandum kararı ihtilal (işgal) anlamına gelir. Sanki DEAŞ kontrol ettiği bölgeleri bunlara bıraktı ve DEAŞ'tan sadece Kuzey Irak yönetimi yararlanacak." değerlendirmesinde bulundu.



