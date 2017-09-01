200 milyonluk ‘deri bayramı’

KURBAN Bayramı’nın ham deri ihtiyacının önemli bir kısmını karşıladığına vurgu yapan İDMİB Başkanı Mustafa Şenocak, “Bayramda kesilen her bir hayvanın derisi sektörümüz için önem arz ediyor. Bu yıl kurban derilerinin doğru kesilmesi ve saklanmasıyla, ihtiyacımızın yüzde 30 civarında bir kısmını kurban derilerinden karşılayacağız. Bu da yaklaşık 200 milyon TL’lik bir ekonomik değere tekabül ediyor. Yaklaşık 2 milyon civarında büyükbaş, 3 milyonun üzerinde küçükbaş kesilmesini beklediğimiz bayramda derilerin tamamının doğru kesim ve saklama prosedürleri ile sektörümüze kazandırılmasını arzuluyoruz” dedi.

KURBAN Bayramı’nın ham deri ihtiyacının önemli bir kısmını karşıladığına vurgu yapan İDMİB Başkanı Mustafa Şenocak, “Bayramda kesilen her bir hayvanın derisi sektörümüz için önem arz ediyor. Bu yıl kurban derilerinin doğru kesilmesi ve saklanmasıyla, ihtiyacımızın yüzde 30 civarında bir kısmını kurban derilerinden karşılayacağız. Bu da yaklaşık 200 milyon TL’lik bir ekonomik değere tekabül ediyor. Yaklaşık 2 milyon civarında büyükbaş, 3 milyonun üzerinde küçükbaş kesilmesini beklediğimiz bayramda derilerin tamamının doğru kesim ve saklama prosedürleri ile sektörümüze kazandırılmasını arzuluyoruz” dedi.