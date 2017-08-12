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200 milyonluk 200 tekne alıcı bekliyor

Hürriyet Haber
12 Ağustos 2017 - 21:58Son Güncelleme : 12 Ağustos 2017 - 21:58

ULUSLARARASI Boat Show Eurasia Fuarı, 4-9 Ekim tarihleri arasında Viaport Marina’da kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Dünyada ve Türkiye’de ilk kez sergilenecek lansman teknelerinin de yer alacağı Boat Show Eurasia’da, her bütçeye uygun tekneler deniz üzerinde test edilebilecek. 200’den fazla megayat, motoryat, yelkenli, katamaran, sürat teknesi, balıkçı teknesi, çevreci hybrid tekneler, tekne ekipman ve aksesuarları görücüye çıkacak. Boat Show Eurasia’da boyları 5 metre ile 50 metre arasında değişen tekneler yer alacak. Boat Show Eurasia’ya 25 ülkeden 7 binin üzerinde yabancı ziyaretçi beklenirken, genel ziyaretçi hedefinin ise 50 bin olduğu belirtildi. Fiyatları 60 bin TL ile 25 milyon TL arasında değişen teknelerin sergileneceği Boat Show Eurasia’da bu yıl 200 milyon TL satış hedefleniyor.

Etiketler: gazetehaberleri , Boat Show Eurasia , Viaport Marina
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