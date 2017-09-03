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    200 milyonda bir: Tek yumurta üçüzleri görenleri şaşırtıyor

    Hürriyet Haber
    03.09.2017 - 02:10 | Son Güncelleme: 03.09.2017 - 02:19

    Tamamen doğal yollarla dünyaya gelen Erica, Claudia ve Ava adlı üçüz kız kardeşler, tıpta 200 milyonda bir görülen durum sonucu ‘tek yumurta üçüzü’ olarak dünyaya geldi.

    ÜÇÜZ çocuklarınızın olmasından daha şaşırtıcı ne olabilir? Tabi ki ‘tek yumurta üçüzlerinizin’ olması... Erica, Claudia ve Ava adlı üçüz kız kardeşler, diğer üçüzlerden oldukça farklı. Tek yumurta üçüzü olarak dünyaya gelen ve birbirlerine birebir benzerlik gösteren minik kız kardeşler 2016 yılının ocak ayında dünyaya geldi.

    200 milyonda bir: Tek yumurta üçüzleri görenleri şaşırtıyor

    ‘ÜÇLÜ MUCİZEMİZ’

    İngiltere'de yaşayan Jane ve Oscar Wringley çifti, hamileliğin seyri ile ilgili bilgi almak için ultrasona gittiklerinde tek yumurta üçüzü beklediklerini öğrenmiş. Anne Jane Wrigley (41), dünyada 200 milyonda bir gerçekleşen şaşırtıcı durumu “Üçlü mucizemiz” olarak nitelendiriyor.

    Haberi ilk duyduğunda oldukça şaşırdığını belirten Jane, “Mathilda adında henüz emeklemeye başlayan küçük bir kızımız daha var. İlk öğrendiğimde 18 aylıktan küçük 4 çocuk annesi olacağımı düşündüm” ifadelerini kullandı.

    29 haftalık hamileyken ağrıları nedeniyle sezeryan ile doğum yapmak zorunda kalan Jane, üçüzleri 9 hafta erken dünyaya getirmiş. 2 ay küvezde yaşayan mucize üçüzler, şu an oldukça sağlıklı...

    200 milyonda bir: Tek yumurta üçüzleri görenleri şaşırtıyor

    ‘BAŞTA ÜÇÜNÜ KARIŞTIRIYORDUM’

    “Onları ilk kez kucağıma aldığım an harikaydı. Hepsi sağlıklı doğduğunda çok rahatladım” diyen anne Jane Wrigley, “İlk başta üçünü karıştırıyordum. Ben de çareyi ayak tırnaklarına farklı renklerde oje sürmekte buldum” şeklinde konuştu. Anneleri, büyüdükçe birbirinden farklı karakterlere sahip olmaya başlayan 16 aylık üçüzleri şöyle tanımlıyor: “Erica cana yakın, Claudia bağımsız, Ava yüzsüz.”

    Doktorlar Jane’nin embriyosunun, tıptı tek yumurta ikizlerinde olduğu gibi, ana rahmine düşer düşmez bir kez daha bölündüğünü ifade ediyor. Ancak tek yumurta ikizlerinden farklı olarak, Jane’nin rahmindeki embriyo bir kez daha fazla bölünmüş...

    200 milyonda bir: Tek yumurta üçüzleri görenleri şaşırtıyor

    TEK YUMURTA ÜÇÜZÜ ŞAMPİYONLAR: HAKEM AYIRMAKTA ZORLANDI

    Brezilya Ulusal Vücut Geliştirme Şampiyonası hakemi, bu yaz başında birincilik, ikincilik ve üçüncülük kazanan tek yumurta üçüzü kız kardeşler Adriana, Alessandra ve Andreia Dantas’ı birbirinden ayırmakta oldukça zorlanmıştı. Yaşanan komik anların ardından üçüz kardeşler, “Kimin birinci olduğunun bir önemi yok. Birimiz kazansa, üçümüz kazanmış gibi oluruz” sözleriyle herkesi şaşırtmıştı.

    Etiketler: tek yumurta üçüzü , tek yumurta üçüzleri , tek yumurta ikizi , Jane Wrigley , Oscar Wringley
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