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    200 milyon sterlinlik proje iptal edildi

    AA
    16 Ağustos 2017 - 10:56Son Güncelleme : 16 Ağustos 2017 - 10:56

    İngiltere’nin başkenti Londra’da Thames nehri üzerine inşa edilmesi planlan ‘Bahçe Köprü’ projesi iptal edildi.

    YAKLAŞIK toplam yatırım değeri 200 milyon sterlin seviyesinde olan ‘Bahçe Köprü’ (Garden Bridge) projesini yürüten Garden Bridge Trust’ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, projenin Londra Belediyesi yönetimi tarafından desteklenmemesi nedeniyle iptal edildiği bildirildi.
    Proje kapsamında Thames nehrinin Southbank kesiminde, üzerinde 270 ağacın olacağı ve sadece yayaların kullanımına açık bir köprünün inşa edilmesi planlanıyordu.

    BAŞLAMADAN 37 MİLYON HARCANDI

    İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson tarafından desteklenen projeye, henüz tek bir çivi bile çakılmamış olmasına rağmen yaklaşık 37 milyon sterlin harcanmış olması uzun süredir kamuoyunda tepkiyle karşılanıyordu.
    Proje bazı kesimler tarafından Londra’nın prestijini artıracak bir mimari eser olarak görülürken, bazı kesimler tarafındansa kamu kaynaklarının harcandığı gereksiz bir gösteriş olarak görülüyordu.
    Londra Belediye Başkanı Sadık Han ise Londralıların kamu kaynaklarının söz konusu proje için harcanmasından dolayı öfkeli olduğunu belirterek, “Belediye başkanı olmadan önce Londralıların vergilerinin artık bu projeye harcanmayacağı konusunda net konuşmuştum” dedi.

    Etiketler: ingiltere , LONDRA , bahçe köprü
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