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    200 milyon iklim mültecisi

    Mehmet ÇINAR / DHA
    10.11.2017 - 23:10 | Son Güncelleme:

    İsveç’te Türk ve İsveçli 2 akademisyenin birlikte yaptığı bilimsel araştırmaya göre, 2050 yılına kadar dünyada 200 milyon kişi küresel iklim değişikliğine bağlı felaketler nedeniyle ülkesini terk edecek. Araştırmada Türkiye’nin tahıl üretiminin de 2050 itibarıyla % 20 azalacağı belirtiliyor. Ayrıntılar şöyle:

    ÜRKÜTEN PROBLEM
    İsveç Uppsala Sverige Landbruks Üniversitesi’nde (SLU) yüksek lisansını tamamlayan Emine Karakitapoğlu, Uppsala’da çevre iletişimi ve çatışmaları alanında uzmanlaşma çalışmaları yapıyor. Bu çalışmalar kapsamında Karakitapoğlu, Stokholm merkezli düşünce kuruluşu FORES bünyesinde ‘İklim Mültecileri; bilim, insanlar, yasalar ve gelecek’ adlı bir rapor hazırladı. ‘İklim mültecileri’ hakkındaki bilimsel araştırma, Bonn Toplantıları öncesi basılarak, uluslararası kamuoyunun dikkatine sunuldu. 17 Kasım’a kadar sürecek Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı’nda gündeme gelmesi için çaba gösterilen iklim mültecileri sorunu, dünyanın önündeki yeni ve ürkütücü problem olarak gösteriliyor.

    LATİN AMERİKA’DAN DA
    FORES Çevre ve İklim Bölümü Başkanı Dr. Markus Larsson ve akademisyen Adam Rueben’in de katkıda bulunduğu araştırmaya göre, küresel iklim değişikliğine bağlı gelişen felaketler nedeniyle 2050 yılı itibarıyla 200 milyon kişinin ülkesini terk etmek zorunda kalacağı öngörülüyor. ‘İklim mültecisi’ olarak da adlandırılan bu göçler, en çok Afrika, Doğu ve Güney Asya ile Latin Amerika’dan gerçekleşecek.

    HER 8 KİŞİDEN 1’İ AÇ
    Araştırmada aşırı hava olayları, su krizi, kuraklık, küresel ısınmanın yavaşlatılmaması halinde gıda krizi, bulaşıcı hastalıkların yayılması ve derin sosyal istikrarsızlık gibi iklim değişikliği kaynaklı birçok bilimsel veri de ele alındı. 2050 yılı itibarıyla dünya nüfusunun 9.5 milyar olacağı belirtilen raporda, her 8 kişiden 1’ini aç yattığı dünyada iklim değişikliğine bağlı su kıtlığı, kuraklık, ekonomik sorunlardan kaynaklı çatışmalar, deniz seviyesindeki yükselme ve felaketler sebebiyle dünya kaynaklarının insanları besleyemeyeceğine dikkat çekiliyor.

    DENİZ YÜKSELECEK
    Bilimsel araştırmada, insanları evlerini ve ülkelerini terk etmek zorunda bırakacak iklim değişikliğinin bir varsayım değil, güncel bir gerçek olduğuna işaret ediliyor. Deniz seviyesinin 2100 yılında yaklaşık 1 metre yükseleceğine değinilen araştırmada, Pasifik’teki birçok ada ülkesinin ve dünyadaki birçok şehrin sular altında kalacağı, felaketin her geçen gün daha da yaklaştığı ve Pasifik ülkesi Kribati’nin nüfusunu taşımak için Fiji’den toprak aldığı belirtiliyor.

    SICAK TÜRKİYE'DE TAHILI DÜŞÜRECEK
    Türkiye de küresel iklim değişikliği sebebiyle üretim düşüklüğünü en çok yaşayacak ülkeler arasında yer alıyor. Rapora göre, Türkiye’de aşırı sıcaklık ve kuraklık nedeniyle tahıl üretimi, 2050 itibarıyla yüzde 20 oranında azalacak.

    Etiketler: gazetehaberleri
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