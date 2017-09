200 kişi takipte

Bundan sonra e-ticaret’in artık 'Biri bizi gözetliyor evi' gibi olacağını belirten Ağbal şöyle konuştu: “Biz gece gündüz e-ticareti artık ekrandan izleyeceğiz. Mal ticareti, araç alımı satımı, gayrimenkul gibi her sektör için ayrı çalışma masaları kuracağız. Bu masalar her sektörle ilgili özel risk analizleri yapacak. Bunları denetleyeceğiz. Elektronik ortamda ticaret yapan internet siteleri var, onlara birtakım yükümlülükler getireceğiz. Burada siz gayrimenkul alım sitesi yapıyorsanız, o sitede ilanı konulan her ürünle ilgili benim bire bir yerinde görmemi sağlayacak bilgileri de baştan Maliye'ye bildireceksiniz. Dolayısıyla e-ticaret Türkiye'de büyüyecek ama kayıtlı büyüyecek."