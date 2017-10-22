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    20. yıl uyarısı: Kurallara mutlaka uyun

    MAİNZ
    22.10.2017 - 15:24 | Son Güncelleme:

    Girişimci Zeynep Özer Bayrak’ın Almanya’nın Mainz kent merkezinde açtığı Bayrak Sürücü Okulu, yirminci yılını kutladı. Almanya’da kurallara uyma konusunda hiçbir istisnanın olmadığını belirten Özer, “Vatandaşlarımıza tavsiyemiz, trafikte kurallara mutlaka uyun, çok büyük yaptırımları olabiliyor” dedi.

    BAYRAK Sürücü Okulu’nun yirminci yıl kutlamasına AK Parti Ankara eski Milletvekili Mahmut Sami Mallı, Türk Alman Bilim Akademisi Başkanı Salim Özdemir’in de aralarında olduğu konuklar katıldı. İlk başta Türk vatandaşlarını anadillerinde sürücü sınavlarına hazırlamak için faaliyet gösterdiklerini kaydeden Zeynep Özer Bayrak, “Yıllar geçtikçe başarımıza dayanarak farklı dil ve kökenden insana da hizmet vermeye başladık. 2010’da Frankfurt şubemizi açtık. Ehliyet almak isteyen insanları sınavlara, trafiğe hazırlıyoruz. Türkiye’den ehliyeti olanlar da ehliyet sınavlarına girmek zorunda. Almanya’da kurallara uymak zorunlu. Bu konuda hiçbir istisna yok. Vatandaşlarımıza tavsiyemiz, trafikte kurallara uyun, çok büyük yaptırımı olabiliyor” diye konuştu.

    20. yıl uyarısı: Kurallara mutlaka uyun

    AK Parti eski Milletvekili Mallı da, küçük ve orta ölçekli Türk işletmelerin de hem bulunduğu kentler hem de Türk Alman ilişkiler için büyük önem taşıdığını söyledi.
    Kutlamada Harry Kaey’s Streetgang grubu da yaptığı müziklerle konukları eğlendirdi.

    20. yıl uyarısı: Kurallara mutlaka uyun

    Etiketler: Mainz
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