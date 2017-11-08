20 yıl önceki otelci cinayetinde çarpıcı karar

İsmail Hakkı Sağlam, 1994 yılında sahibi olduğu Sağlam Otel için ortak arayışına girdi. Yürütülen görüşmeler sonrası, dönemin DYP Çanakkale İl Yönetim

Kurulu Üyesi Şamil Temiz, otelin yarı hissesini aldı. Ancak iki ortak arasında anlaşmazlık baş gösterdi. İsmail Hakkı Sağlam hissesini Mart 1996’da M. A. ve İ. K.’ya devretti. Sağlam’ın hissesini alan iki isim 28 Mart 1996’da otele kalabalık bir grupla gelerek kutlama yaptı. Bu sırada, diğer ortak Şamil Temiz’in ağabeyi Dursun otele gelerek, kutlama yapan bu kişilerle tartıştı. Çıkan silahlı çatışmada Dursun Temiz otelde öldürüldü.

Bu olaydan sonra Şamil Temiz ile İsmail Hakkı Sağlam arasındaki kriz derinleşti. Otelde yaşanan ilk cinayetten bir yıl kadar sonra ikinci cinayet 18 Şubat 1997’de yaşandı. Bu kez, Siverekli Yaman aşiretinden Cemal Yaman, Şamil Temiz’in yeğeni Murat Temiz tarafından öldürüldü.

VALİLİK YAKIN KORUMA VERDİ

Bu cinayetten sonra taraflar arasındaki kriz, kan davasına dönüştü. Şamil Temiz, tehdit edildiğini belirterek valilikten yakın koruma talep etti. Valilik 14 Temmuz 1997’de Temiz’e yakın koruma verdi. Aynı zamanda Çanakkale’de akaryakıt istasyonu da bulunan Temiz 8 Eylül’de gece saat 01:30’da korumasını otele bıraktıktan sonra evine doğru yöneldi. Temiz, apartman girişinde kurşunlandı. Vücuduna 6 kurşun isabet eden Temiz hayatını kaybetti.

ESKİ ORTAĞINA ULAŞILDI

Bu cinayetten bir ay sonra, Temiz’i öldüren kişilerin kullandığı otomobil Ezine yolunda terk edilmiş halde bulundu. Polis ekipleri, otomobilde bulunan yağ değişim kartından yola çıkarak cinayetin planlayıcılarına ulaştı. Yürütülen soruşturma sonrası Şamil Temiz’in eski ortağı İsmail Hakkı Sağlam ile M A. ve İ. K. hakkında, ‘tasarlayarak adam öldürmeye azmettirme suçundan’ dava açıldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET ÇIKTI

Çanakkale Ağır Ceza Mahkemesi yargılama sonunda 11 Nisan 2006’da üç sanığa da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanıklardan Sağlam temyiz aşamasında öldü. Usulü bir sebeple hükmün bozulması üzerine Çanakkale Ağır Ceza Mahkemesi, 13 Eylül 2011’de sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Kararın temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 1. Ceza Dairesi 14 Mayıs 2013’de, yerel mahkeme kararını onadı. Böylece sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kesinleşmiş oldu.

KARAR İKİNCİ KEZ KESİNLEŞTİ

Ancak 26 Temmuz 2013’te Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, itiraz yoluna başvurarak, temyiz incelemesinin duruşmalı yapılmaması nedeni ile onama kararının kaldırılmasını talep etti. Yargıtay Ceza Genel Kurulu 04 Mart 2014’te temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması için dosyanın özel daireye gönderilmesine karar verdi. Bu kez duruşmalı inceleme yapan Yargıtay 1. Ceza Dairesi 2 Aralık 2014’tele mahkumiyet hükmünün bir kez daha onanmasına karar verdi. Böylece iki sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ikinci kez kesinleşmiş oldu.

İKİNCİ KEZ İTİRAZ EDİLDİ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ikinci onama kararından 1 yıl sonra 23 Aralık 2015’tebu kez dosyadaki delillerin sanıkların mahkumiyeti için yeterli olmadığı, beraatlarına karar verilmesi gerektiği görüşüyle tekrar itiraz kanun yoluna başvurdu. Yargıtay Ceza Genel Kurulu 10 Mayıs 2016’da sanıkların, Şamil Temiz’i tasarlayarak öldürme suçuna azmettirdikleri hususunun şüphe boyutunda kaldığı yönünde karar verdi.

SANIKLAR TAHLİYE EDİLDİ

Kurul kararında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı kabul edildi. Daire, Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 02 Aralık 2014 tarihli onama kararının kaldırılmasına, Çanakkale Ağır Ceza Mahkemesi’nin 13 Eylül 2011 tarihli kararının bozulmasına sanıkların da tahliyesine karar verildi. Bu karara, genel kurulun 17 üyesi muhalefet etti.

KARAR KESİNLEŞMİŞ DE OLSA…

Dikkat çekici dava dosyasını ve ortaya çıkan kararı değerlendiren İstanbul Barosu’na üye Av. Alper Sarıca “Eğer bir yakınınız hak etmediği halde veya hak ettiğinden fazla ceza aldıysa, cezası onanarak kesinleşse ve onama kararının üzerinden yıllar geçse de umudunuzu kaybetmeyin. Söz konusu olayda da görüldüğü gibi bu ceza tasarlayarak adam öldürme suçuna azmettirmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası dahi olsa Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının CMK.’nın (Ceza Muhakemesi Kanunu) 308'inci maddesi uyarınca itiraz yetkisini harekete geçirerek onama kararının kaldırılması ve sanıkların beraat etmesi sağlanabilir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, ceza hukukunda, yapılan hataların giderilmesi konusunda bir nevi sigortadır. Çoğu meslektaşımız ve hukukçunun haberdar olmadığı bu yolla her yıl yüzlerce onama kararının kaldırıldığını görebiliyoruz” dedi.