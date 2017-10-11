20 yıl önce emekli oldu, mesleğini bırakmadı

77 yaşındaki 5 çocuk babası Ahmet Emre, 15 yaşında çırak olarak başladığı marangozluk mesleğini 62 yıldır yapıyor. Mesleği ile 5 çocuğunu büyütüp, onlara hayat kuran marangoz baba Emre, emekli olmasın rağmen, işini sevdiği için mesleğini yapmaya devam ediyor.

15 yaşında başladığı marangozluk mesleğinde 62 yıldır çalıştığını belirten 77 yaşındaki Ahmet Emre, "İlk olarak harman makineleri yapıyorduk, daha sonra mobilya yapmaya başladım ve böyle devam ettim. Çalışmayı seviyorum. Şimdiye kadar kimseye yük olmadım ve çalışmaya devam ediyorum" dedi.

62 yıldır sürdürdüğü mesleğinden 20 yıl önce emekli olduğunu aktaran Emre, sağlığı el verdiği sürece mesleğini bırakmayı düşünmediğini kaydetti.