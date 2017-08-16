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20 yıl önce aldı! 7 bin 500 TL'ye canavar yarattı

DHA
16 Ağustos 2017 - 14:09Son Güncelleme : 16 Ağustos 2017 - 14:49

Ankara'da 82 yaşındaki motor ustası Halis Yıldız, 20 yıl önce hurda parçalarından yaptığı ve sürekli modifiye ettiği otomobille 200 kilometre hıza ulaştı. Sandalye parçasından musluk başına kadar birçok malzemeyle donatılan üstü açık otomobil, görenlerin de ilgisini topladı.

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  • 20 yıl önce aldı 7 bin 500 TLye modifiye yaptı
  • 20 yıl önce aldı 7 bin 500 TLye modifiye yaptı
  • 20 yıl önce aldı 7 bin 500 TLye modifiye yaptı
  • 20 yıl önce aldı 7 bin 500 TLye modifiye yaptı

Ankara'nın Mamak İlçesi'nde oturan, 5 çocuk babası Yıldız, yaklaşık 20 yıl önce 1960 model 'vosvos' Otomobil aldı. Daha sonra bu aracı hurdacıya satmak isteyen Yıldız, istediği fiyata alıcı bulamadı. Bunun üzerine sinirlenen Yıldız, aracı tüm parçalarını sökerek, yeniden dizayn etmeye karar verdi. Elli yıllık motor ustası Yıldız, ilk başta aracın şasisini yarım metre artırarak, otomobilin boyunu uzattı. Daha sonra otomobil tamircilerinin kullanmadığı hurda parçalarını toplayarak, hayalindeki aracı tasarlayan Yıldız; sandalye, musluk başı, kalorifer peteği parçası ve yatak başı gibi malzemeler kullanarak, yalnızca motorunu aldığı otomobili baştan yarattı. Yıldız, 7 bin 500 TL'ye mal ettiği üstü açık otomobili, çeşitli aksesuar malzemeleriyle de süsledi. Kendisine ait otomotiv dükkanında sergilediği otomobille zaman zaman yolculuk yaptığını da belirten Yıldız, aracın saatte 200 kilometre hız yapabildiğini ve araç üzerindeki çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

"BAYBURT'A GİTTİM, GELDİM"

Bir dönem Avrupa'da motor ustası olarak çalışan Halis Yıldız, otomobilin kasasını söktükten sonra her tarafını kendisinin yaptığını belirterek, şunları söyledi:

"200 kilometre sürat yapar. Dağlara bayırlara her tarafa çıkar. Bin 600 motor yaptım. Bunla ben Bayburt'a gittim, oradan geri geldim. Epey yerleri dolaştım. Bu arabada ne istersen (malzeme) var. Sandalye parçasından tut, kalorifer parçasına kadar her şey var. Kilometre ve saatlerini ben yaptım. Hala da yapmaya devam edeceğim. Motor hazırlayıp taktım. Bunun için epey uğraştım. Hala da uğraşmaya devam ediyorum. Güzel güzel şeyler yapıyorum. Bas marşına çık dünya turuna. Hiçbir şey olmaz"

Etiketler: modifiye , modifiye otomobil , modifiye vosvos
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