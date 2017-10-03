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    '20 yıl içinde dünya dışı varlıkları bulacağız'

    Hürriyet Haber
    03.10.2017 - 18:04 | Son Güncelleme:

    Dünya Dışı Akıllı Yaşam Araştırması (SETI) Enstitüsü'nde çalışan gökbilimci Seth Shostak, dünya dışı akıllı varlıkların 20 yıl içinde bulunacağını savundu.Shostak, dünya dışı akıllı yaşamın varlığının önümüzdeki 20 yıl içinde kanıtlanacağına dair herkesle ‘bir fincan kahvesine' iddiaya girebileceğini söyledi.

    Son 20 yılda evreni kavrayışımızın kayda değer bir biçimde arttığını belirten Shostak, şuan dünya dışı varlıklara ev sahipliği yapabilecek kaç adet gezegen olduğunun bilindiğini ifade etti.

    Newsweek'in aktardığına göre Samanyolu'nda yaklaşık 100 milyon yıldız ve 100 milyar gezegen bulunurken, bunların çoğunun ‘potansiyel olarak yaşanabilir' olduğu belirtildi.

    Shostak, dünya dışı yaşamın varlığıyla ilgili mevcut anlayışımız hakkında çok az şey söyleyebileceğini çünkü bunun henüz bulunmadığını vurgularken, basit dünya dışı yaşam formlarının yakın gelecekte bulunabileceğini dile getirdi.

    ‘KÜVETİNİZİN İÇİNDEKİNE BENZER MİKROBİK YAŞAM BULABİLİRİZ'

    Shostak şöyle konuştu:

    "Küvetinizin köşesinde olan türden mikrobik yaşam bulabiliriz. Yakında daha fazlasını bulabiliriz. Ama bence bunu görecek kadar yaşayacağız."

    'İLETİŞİME GEÇME İHTİMALİMİZ DÜŞÜK'

    Öte yandan Shostak, dünya dışı akıllı varlıklarla iletişime geçme ihtimalimizin düşük olduğunu belirtti:

    "500 ışık yılı uzaktalarsa, 500 yıl eskiye dayanan bir sinyal duyacaksınız. Ve eğer ‘Merhaba biz Dünyalı'yız, nasılsınız?' diye geri cevap yollarsanız, onlardan tekrar bir cevap almanız 1000 yıl sürecek. Tabii cevap alırsanız. Ama en azından orada olduklarını bilirsiniz" 

    Etiketler: Dünya dışı , varlık , yaşam , Newsweek
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