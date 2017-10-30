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    20 yaşında kalp krizinden hayatını kaybetti

    İHA
    30.10.2017 - 07:39 | Son Güncelleme:

    Antalya’da inşaat bekçiliği yapan babasının çalıştığı inşaata her akşam ziyarete gelen 20 yaşındaki genç, son gelişinde inşaat içerisinde kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin üniversite sınavlarına hazırlandığı ve spor salonuna gidip düzenli spor yaptığı öğrenildi.

    Olay, Muratpaşa ilçesinde Kızılarık Mahallesi 2804 sokakta bulunan inşaat halindeki bir binada gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, inşaat bekçiliği yapan babası Seyfettin Çelik’i her akşam ziyaret eden 20 yaşındaki Azad Çelik, yine her seferinde olduğu gibi babasının çalıştığı inşaata geldi. İddialara göre, henüz babasının yanına gidemeden inşaatın farklı bir katında rahatsızlanan genç, bir anda yere yığılıverdi. Bir süre sonra oğlunun yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gören baba Çelik, durumu 112 sağlık ekipleri ile polise haber verdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çelik’e kalp masajı yapmaya başladı.

    Olayı duyan Çelik’in yakınları, kalp masajı yapılırken gözyaşlarına hakim olamazken, ilk müdahalesi yapılan genç, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği öğrenilen Azad Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan Çelik'in üniversite sınavlarına hazırlandığı ve spor salonuna gidip düzenli olarak spor yaptığı öğrenildi.
    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Etiketler: Antalya
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