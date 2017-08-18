20 saniyede ortamı sterilize ediyor

Günlük hayatta kullandığımız alanlarda pek çok şeye temas ediyoruz. Bu alanlar çeşitli hastalıkların bulaşması, deri enfeksiyonlarının oluşumu, alerji atakları ve rahatsız edici kokuların ortaya çıkmasına son derece elverişli. Bu gibi çevresel faktörler sebebiyle ciddi sağlık problemleri ortaya çıkabiliyor.

Pastel Innovation, teknolojinin bize getirdiği avantajlardan faydalanarak insan sağlığının korunmasına ve yaşam şartlarının iyileştirilmesine Pastel i3S ile katkıda bulunuyor.



Patentli Pastel i3S ileri teknolojik bir sterillizasyon sağlıyor. Zemin üzerinde çevresindeki objelere göre hareket ederek UV ışınla ortamdaki tüm bakterileri, mikropları ve zararlı bileşenleri etkisiz hale getiriyor, bunun yanı sıra halı ve kilim dahil tüm zeminleri bütünüyle sterilize ediyor.

Böylelikle cami, anaokulu, yurt gibi alanlarda halılara çıplak ayakla basılma nedeniyle bulaşma riski artan, başta ayak mantarı olmak üzere pek çok cilt hastalığına karşı bireylerin kendilerini korumasına olanak sağlıyor. Aynı işlemle kötü kokuya neden olan E.Coli gibi bakterileri ortadan kaldırarak ortamdaki kokuyu gideriyor. Bununla beraber ortamın ısı ve elektrik kontrollerinin de entegre edilebildiği Pastel i3S insan hayatını bütünüyle çok daha kaliteli hale getiriyor.



Pastel i3S’in kullanımı son derece kolay. Herhangi bir teknik bilgiye ihtiyaç duymadan, basitçe birkaç tuşa dokunarak robotun stabil olarak çalışması sağlanabiliyor. Ayrıca çalışmadığı zamanlarda veya pili azaldığında kendi kendine şarj ünitesine gidebiliyor. Programlanabilme özelliği ile belirlenen zamanlarda sterilizasyon yapabiliyor, ortam ısıtıcısını veya aydınlatmasını açıp kapatabiliyor.

StartersHub XO Girişim Geliştirme Programı girişimlerinden Pastel Innovation, Türkiye’de geliştirip patentini aldığı Pastel i3S’in öncelikli kullanım alanı olarak camilere odaklanıyor. Başta Türkiye olmak üzere Müslüman nüfusun yoğun olduğu diğer ülkelere açılmayı planlayan ve 2020 yılından önce en az 10 ülkede camilerde tam hijyen sağlayan teknoloji tedarikçisi olma hedefi olan Pastel Innovation bunun yanında ana okullarına, yurtlara ve otellere girmeyi de planlıyor.