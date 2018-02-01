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    20 saat aralıksız oyun oynadı, felç kaldı

    Hürriyet Haber
    01.02.2018 - 17:45 | Son Güncelleme:

    Çevrimiçi oyun tutkunlarının dikkatine...

    Doğu Çin'in Zhejiang eyaletinde kimliği açıklanmayan bir genç, internet üzerinden oyun oynamayı abartınca sonu kötü oldu.

    20 saat boyunca bir internet kafede hiç yerinden kalkmadan oyun oynayan genç 20 saat sonra kalkmaya çalışınca yerinden kıpırdayamadı.

    Arkadaşları tarafından ambulans ile hastaneye kaldırılan gencin felç durumunun kalıcı olup olmadığı henüz belli değil.

    20 saat boyunca yerinden kıpırdamayan genç adamın vücudundaki sinirlere zarar verdiği belirtiliyor.

    2015 yılında benzer bir olay yaşanmış, 32 yaşındaki Tayvanlı adam internet kafede 3 gün boyunca oyun oynadıktan sonra ölü olarak bulunmuştu.

    Etiketler: üniversite , oyun , üniversite öğrencisi
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