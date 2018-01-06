20 milyondan fazla yabancıya e-Vize

Sınır kapıları ve havaalanlarındaki kuyrukları engellemek için hayata geçirilen Elektronik Vize Başvuru Sistemi'nin (e-Vize) uygulanmaya başlandığı 17 Nisan 2013'ten 1 Ocak 2018'e kadar geçen sürede 23 milyon 254 bin 597 yabancıdan 20 milyon 485 bin 631'i 3 dakikada Türkiye vizesi aldı.



AA muhabirinin Dışişleri Bakanlığı'ndan aldığı bilgiye göre, sınır kapılarında uygulanan "bandrol" vizenin yerini 17 Nisan 2013'ten itibaren elektronik vize aldı.

e-Vize'nin uygulanmaya başlandığı 17 Nisan 2013'ten 1 Ocak 2018'e kadar geçen süre içinde 23 milyon 254 bin 597 yabancı turist, e-Vize başvurusu yaptı. Başvuruların 20 milyon 485 bin 631'i e-Vize'ye dönüşürken, e-Vize'ye dönüşme oranı yüzde 88,09 olarak gerçekleşti.

Verilere göre, yaz aylarında artış göstermekle birlikte günlük ortalama 15-17 bin e-Vize verildi. Söz konusu dönemde en fazla e-Vize verilen gün 46 bin 747 ile 13 Temmuz 2015 olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde en çok vize düzenlenen ülke 5,8 milyon ile İngiltere olurken, İngiltere'yi yaklaşık 2,6 milyon ile Irak, 2,1 milyon ile Hollanda ve 1,1 milyon ile Belçika izledi. 1'er milyon ile Polonya ve Suudi Arabistan, 856 bin ile ABD, 734 bin ile Çin Halk Cumhuriyeti, 662 bin ile Norveç, 621 bin ile Kuveyt en çok e-Vize alan diğer ülkeler oldu.

Söz konusu dönemde e-Vize kapsamında toplanan vize harcı 457 milyon 78 bin 762 dolar olurken, bu rakam sadece 2017'de 101 milyon 776 bin 885 dolar olarak gerçekleşti.



SADECE 2017'DE 4,3 MİLYON E-VİZE VERİLDİ

Verilere göre, geçen yıl 4 milyon 801 bin 862 yabancı turist e-Vize'ye başvuru yaptı. Başvuruların 4 milyon 287 bin 222'si e-Vize'ye dönüşürken, e-Vize'ye dönüşme oranı yüzde 89,28 oldu.

Söz konusu dönemde en çok vize verilen ülke 1,1 milyon ile İngiltere olurken, İngiltere'yi sırasıyla Irak, Hollanda, Suudi Arabistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Polonya, Kuveyt, Belçika, Cezayir ve ABD takip etti.



9 DİLDE HİZMET VERİYOR

Sadece turizm ve iş amaçlı seyahatler için kullanılabilen e-Vize başvuruları bireysel, aile (en az 2, en fazla 10 kişi) ve grup (en az 10 en fazla 300) olarak yapılabiliyor.

e-Vize başvurusunun yapıldığı www.evisa.gov.tr, Çince'den Hollandaca'ya kadar 9 dilde hizmet veriyor.

e-Vize başvurusu için "www.evisa.gov.tr"nin yanı sıra tamamı Atatürk Havalimanı'nda olmak üzere toplam 10 adet kiosk hizmet veriyor.

Sınırlara gelen yabancılar, bu kiosklar yardımıyla e-Vize'lerini kredi ya da banka kartları ile de alabiliyor. Sistemin devreye alındığı günden bu yılın başına kadar toplam 280 bin 491 e-Vize, kiosklar sayesinde verildi.



3 DAKİKA İÇİNDE İŞLEM TAMAM

Bireyler www.evisa.gov.tr üzerinden ortalama 3 dakika içinde e-Vize alabiliyor. Turizm ve ticaret amaçlı seyahatler için Türkiye vizesi, Dışişleri Bakanlığı'nın yurt dışı temsilcilikleri, hudut kapıları ve e-Vize Başvuru Sistemi üzerinden ediniliyor.

Yurt dışı temsilciliklerinde yapılan vize başvuruları tüm yabancılara açıkken, hudut kapıları ve e-Vize sistemi üzerinden başvurular, ancak belirli ülke vatandaşları için gerekli bazı şartları yerine getirmeleri kaydıyla mümkün oluyor.

Yurt dışı temsilciliklerden yapılacak başvurular öncesinde e-Vize’den farklı olarak "www.visa.gov.tr" adresi üzerinden yabancıların ön başvuru yapması isteniliyor. Ön başvuruda yabancının kimlik, pasaport ve diğer bilgileri, taranmış fotoğrafı, taranmış uçuş ve konaklama bilgileri, referansları ve benzeri bilgilerin sisteme yabancı tarafından yüklenmesi isteniyor. Bu bilgiler doldurulduktan sonra yabancı temsilciliklerden randevu alarak etiket vize başvurusunu şahsen yapabiliyor.



YABANCILARIN YÜZDE 82,56'SI SİSTEME 5 ÜZERİNDEN 5 PUAN VERDİ

Elektronik Vize Başvuru Sistemi'nde ise başvuru sahipleri, internet bağlantısı olan her yerden ve her zaman kimlik, seyahat belgesi ve seyahat tarihlerine ilişkin alanları doldurmaları ve vize harcını online olarak ödemeleri şartıyla e-Vize alabiliyor.

Başvuru sonrasında sistemi kullanan yabancıların sistem hakkındaki fikirleri soruluyor ve 5 üzerinden sisteme puan vermeleri isteniyor. 2017 yılında sistemi kullanan yabancıların yüzde 82,56'sı 5 üzerinden 5 puan, yüzde 9,70'i ise 5 üzerinden 4 puanla sistemi değerlendirdi. Sistem hakkında yapılan yorumlar ise "https://www.evisa.gov.tr/comments/" adresinden düzenli olarak yayınlanıyor.