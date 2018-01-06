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20 milyon yabancıya e-vize

Hürriyet Haber
06.01.2018 - 21:20 | Son Güncelleme:

SINIR kapıları ve havaalanlarındaki kuyrukları engellemek için hayata geçirilen Elektronik Vize Başvuru Sistemi’nin (e-Vize) uygulanmaya başlandığı 17 Nisan 2013’ten 1 Ocak 2018’e kadar geçen sürede 23 milyon 254 bin 597 yabancıdan 20 milyon 485 bin 631’i 3 dakikada Türkiye vizesi aldı. e-Vize’ye dönüşme oranı ise yüzde 88.09 olarak gerçekleşti.

Verilere göre, yaz aylarında artış göstermekle birlikte günlük ortalama 15-17 bin e-Vize verildi.

Söz konusu dönemde en fazla e-Vize verilen gün 46 bin 747 ile 13 Temmuz 2015 olarak kayıtlara geçti.

Etiketler: turist , gazetehaberleri
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