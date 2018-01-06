20 milyon yabancıya e-vize

SINIR kapıları ve havaalanlarındaki kuyrukları engellemek için hayata geçirilen Elektronik Vize Başvuru Sistemi’nin (e-Vize) uygulanmaya başlandığı 17 Nisan 2013’ten 1 Ocak 2018’e kadar geçen sürede 23 milyon 254 bin 597 yabancıdan 20 milyon 485 bin 631’i 3 dakikada Türkiye vizesi aldı. e-Vize’ye dönüşme oranı ise yüzde 88.09 olarak gerçekleşti.
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