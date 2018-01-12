20 milyon Dolar'a boşanıyorlar

New York merkezli Daily News gazetesinin haberine göre 41 yaşındaki Chapman, 10 yıllık eşiyle boşanma anlaşması kapsamında 15 ila 20 milyon dolar (56 ila 75 milyon TL) alacak. 4 ve 7 yaşındaki çocukların velayeti de annede olacak.
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