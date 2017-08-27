20 milyarlık gıda önlemi

BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, gıda enflasyonunu düşürmek amacıyla yapısal sorunlara yönelik çok önemli kararlar aldıklarını belirterek, “Ülkemizde yaklaşık 80 milyonu ilgilendiren gıda enflasyonunu düşürmek için aldığımız bu kararlar, ekim ayı gibi hayata geçmiş olacak” dedi. Şimşek, fire oranlarının azaltılması ile yaratılacak sadece 1 yıllık ilave ekonomik değerin bile çok büyük kazanımlara karşılık geldiğini söyleyerek, “Mevcut fire oranlarını yarı yarıya bile azaltabilirsek bunun ekonomimize katkısı yılda 15-20 milyar lira olacak” diye konuştu. Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada gıda fiyatlarındaki oynaklığı azaltmak için kısa vadeli tedbirleri uygulamaya koyduklarını hatırlatarak, “Şimdi gıda arzını artıracak yapısal tedbirleri uygulamaya koyacağız” ifadesini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Şimşek, toplantılarda temel gündem maddesinin yaş meyve-sebze tedarik zincirindeki yüksek fire oranlarını düşürmeye ve lojistik süreçlerin genel kalitesini artırmaya yönelik tedbirler olduğunu belirterek, “Ülkemizde yaş meyve-sebzede yüzde 25-30’lara varan fire oranları iç piyasada yıllık yaklaşık 100 milyar liraya ulaşan perakende ticaret hacmi düşünüldüğünde çok büyük maddi kayba işaret ediyor. Fire oranları çeşitli ürünlerde özellikle mevsim şartlarının ağırlaştığı dönemlerde yüzde 50’lere ulaşabiliyor” dedi.

PAKETLEME VE TAŞIMA

Başbakan Yardımcısı Şimşek, şöyle devam etti: “Yaptığımız son Gıda Komitesi toplantısında nihai değerlendirme yapılarak karar alındı. Buna göre yaş meyve-sebze ürünleri hasat sonrasında uluslararası standartlara uygun tek ve çok kullanımlık ambalajlar kullanılarak paketlenecek. Paketlenen ürünler satış noktalarına frigorifik (soğutuculu) dorselerde taşınacak. Perakende satış noktalarında da soğutuculu reyonlarda sergilenecek. Bu uygulamalar zorunlu olacak. Uygulamaya ilişkin standartlar uluslararası normlarla uyumlu olacak şekilde belirlendi. Söz konusu standartlar kısa süre içerisinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Geçiş sürecinin yönetilmesine ilişkin yol haritasını da belirledik. Gerekli görülen durumlarda intibakı kolaylaştırıcı teşvik ve destekler de gündeme gelebilecek.”

BAYRAMDAN SONRA KARARLAŞTIRILACAK

PAKETLEME, nakliye ve perakende satış süreçlerindeki lojistik iyileştirmelerin etkili olabilmesi için toptancı hallerinde de modernizasyon yapılması gerektiğine dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti: “Mevcut durumda toptancı hallerinin fiziksel altyapıları söz konusu lojistik standartların uygulanmasını zorlaştıracak nitelikte. Bu gözlemden hareketle Gıda Komitesi ülke çapındaki toptancı hallerinin dünya standartlarında modernize edilmesine ilişkin önemli bir atılım yapmaya hazırlanıyor. Kurban Bayramı’ndan sonra gerçekleştirilecek ilk Gıda Komitesi toplantısında Gümrük ve Ticaret Bakanlığının bu konuya ilişkin önereceği reform paketi değerlendirilecek ve kararlar alınacak. Bu kararlar bir bütün olarak değerlendirildiğinde yaş meyve-sebze sektöründe hızlı büyüme, ihracat potansiyelinde önemli ölçüde artış, hijyen koşullarında belirgin iyileşme, ürün kalitesinde iyileşme ve sağlıklı fiyat oluşumu öngörülüyor.”

KURUMLARA İLAVE ÇALIŞMA İÇİN YETKİ

BAŞBAKAN Yardımcısı Şimşek, toplantının diğer önemli gündem maddesinin ise et fiyatları olduğuna dikkati çekerek, et maliyetlerinin yaklaşık yüzde 60’ının yem maliyetlerinden oluştuğu gerçeğinden hareketle, bu maliyetlerin alt bileşenlerinin değerlendirildiğini ifade etti. Kısa vadede yem maliyetlerini baskılamak amacıyla hali hazırda ithalata konu çeşitli yem ham maddelerinin gümrük vergilerinde düzenleme yapılmasına karar verildiğini aktaran Şimşek, ayrıca yem maliyetlerini kalıcı olarak düşürecek orta vadeli tedbir önerilerinin de gündeme geldiğini belirtti. Şimşek, ilgili kurumların ilave çalışmalar yapmak üzere yetkilendirildiğini bildirdi.