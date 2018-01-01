20 maddede 2018 beklentileri

1- Okul öncesi eğitimden yararlanan öğrenci sayısını artırmadan olmaz.

2- Ailelere eğitsel oyun öğretmek gerekiyor. Sayı hissinin erken dönemde oluşabilmesi için çocuklar evde üzerinde sayı, rakam bulunan oyuncaklarla erken oynamaya başlamalılar.

3 - Evde her yaş grubu çocuk için mutlaka kitap olsun ve bu kitaplar okunsun. Okumadan olmaz. Okullarımızda mutlaka iyi düzenlenmiş ve aktif kütüphaneler olsun.

4 - Öğreniyoruz da neden öğreniyoruz? Öğrencilerimizin öğrenmeyle ilgili epistemolojik inançlarını güçlendirmek için neyi, neden öğrenmeleri gerektiğiyle ilgili daha çok bilgiye sahip olmalarına yönelik gerekli zihinsel hazırlığı yapmalarına katkıda bulunalım.

ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİLERE ÖZERKLİK

5 - Okulun aktif çalışan laboratuvarları, fen kulüpleri olsun.

6 - En son ne zaman bir öğrenciniz size gerçekten üst düzey bir soru sordu? Soru yoksa öğrenme patinaj yapıyor demektir. Soruları hep öğretmenler sormasın. Bırakın öğrenciler de bize ve birbirlerine sorular sorsunlar.

7 - Öğretmen ve yöneticilerimizin iş doyumlarını ve motivasyonlarını artıracak koşulları sağlayalım. Ne mi bu koşullar? Özetle kararlara daha çok katılmalı, özerk olmalılar, değer verilmeli, algıladıkları kurumsal adalet yüksek olmalı, etkili mesleki gelişim eğitimleri düzenlenmeli. Ücret artışlarını da unutmayalım.

8- Eğitim fakültelerine en yüksek başarı ve öğretmen olma motivasyonuna sahip olan adaylar alınmalı.

POZİTİF OKUL KÜLTÜRÜ

9 - Öğretmenlerimize yönelik hizmet öncesi ve hizmet sürecinde etkili ve sürekli mesleki gelişim eğitimleri, eğitimde başarının olmazsa olmaz koşullardan biridir.

10 - Pozitif bir okul kültürü oluşturmak, öğrencilerimizin her birinin öğrenebileceğine inanmak başarıya giden yolu açar. Öğrenciler arasındaki yardımlaşma, dayanışma ve işbirliğini artırmamız gerekir. Güvenli ve düzenli okul ortamı sadece başarı için değil okul olabilmenin de ön koşulu.

11- Kalabalık sınıflar öğrencinin derslere karşı özgüvenini düşürebiliyor. Bu konuda epey mesafe kat ettik ancak daha gidilecek yolumuz var.

12- Öğrencilerin mutlaka yeterli ve dengeli beslenmeleri gerekiyor. Uygun koşulları olan okullar için okul yemeği çıkarmak iyi bir başlangıç olabilir.

13- Öğrencilerimiz yeterince uyumadan okula geliyorlar. Bu konu veli toplantılarının gündeminde olmalı. İkili eğitimden vazgeçme isteği eyleme dönüşmeli.

14- Daha çok küçük yerleşim yerlerinde ve bazen de kent merkezlerinde geçici, vekil vb. adlar altında öğretmen çalıştırılmamalı. Dezavantajlı yerleşim yerlerindeki başarıyı artırmaya yönelik yeni politikalar geliştirilmeli.

‘YÖNETİM EĞİTİLMEDEN, EĞİTİM YÖNETİLEMEZ’

15- Öğrencilerin duyuşsal gelişimlerini ihmal etmememiz gerekiyor. Azim, kararlılık, sorumluluk bilinci, adil ve affedici olma gibi genel olarak zihinsel, duygusal iyi oluş hallerini geliştirmelerini destekleyecek doğru koşullar oluşturulmalı.

16- Boş geçen dersler olmamalı, okulda öğretime ayrılan zaman korunmalı.

17- Okulda öğrenme ve teknoloji entegrasyonu doğru kurgulanmadığı zaman başarı düşüyor. Öğrencilerimizin teknoloji okuryazarı olmaları önemli ancak öğrenme ilkelerine uygun olmayan teknoloji kullanımı beklenenin tersine sonuçlar veriyor.

18- Alan dışı öğretmen oranımızı düşürmeye yönelik tedbirler almamız gerekiyor.

19- Kızım; “Baba ödev yapmaktan ders çalışmaya fırsatım olmuyor” demişti. Ödev-ders çalışma farkını da, “ödev öğretmen için yapılır, ders çalışma amacım ise kendi eksik bilgilerimi tamamlamak” olarak açıklamıştı. Bu durumda esas olan öğrencilerin doğru ve bireyselleştirilmiş, araştırmaya dayalı ders dışı çalışmalar yapabilmelerinin sağlanması.

20- Ve son cümleyi artık meşhur olmuş sözümle bitirmek istiyorum, “yönetim eğitilmeden, eğitim yönetilemez.” Kısacası okul ve eğitim yöneticilerine eğitim yönetimi alanında etkili eğitimler veremezsek saydığım 20 maddenin hepsi boşa gitmiş olur.