20 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon

Siirt Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, operasyonun 20 ilde eş zamanlı başlatıldığı ve 26 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilerek, şöyle denildi:

"İl Emniyet Müdürlüğümüzce FETÖ/PDY terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; 26 Ocak 2018 tarihinde Siirt merkezli 20 farklı ilde eş zamanlı olarak, ilimizde görev yapmış 31 şahsa yönelik yapılan operasyon neticesinde; görevde olan/ihraç edilen 1 binbaşı, 2 üsteğmen, 11 astsubay, 10 uzman erbaş, 1 öğretmen ve 1 ev hanımı olmak üzere toplam 26 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Firari konumunda olan 5 şahsın yakalama çalışmaları devam etmektedir."