Son dakika... 20 ilde FETÖ operasyonu: 22 askere gözaltı

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli merkezli 20 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik, Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde 31 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul, Ankara ve İzmir'inde olduğu 20 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 22 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Ekiplerin, firari konuma olan 9 kişinin yakalanması için çalışmalara devam ettiği öğrenildi.

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