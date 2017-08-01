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    20 günde 3 kez oltaya takıldı! Nehirde inceleme yapılacak

    İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)
    01 Ağustos 2017 - 12:02Son Güncelleme : 01 Ağustos 2017 - 12:27

    SİVAS’ta Kızılırmak’ta avlanan amatör balıkçıların oltasına son 20 günde 3’üncü kez pirana takıldı. Türkiye’deki sularda görülmeyen pirana balığının kısa aralıklarla üçüncü kez görülmesi dikkat çekti. İl Gıda ve Tarım Müdürlüğü yetkilileri ile Cumhuriyet Üniversitesi’nden bilim insanları nehirde inceleme yapmaya karar verdi.

    Sivas’ın İmranlı İlçesi eteklerinden doğan ve Karedeniz’e dökülen Türkiye’nin en uzun nehri Kızılırmak’ta son günlerde pirana balığı bolluğu görülmeye başlandı. Kent merkezindeki Kayseri Caddesi üzerindeki demir yolu köprüsünün altında Kızılırmak’ta avlanan amatör balıkçı Osman Asamaka’nın oltasına da pirana takıldı.ÿKızılırmak’ta ilk kez böyle bir balık tuttuğunu ifade eden Asamaka, piranayı mangaldaÿpişirip yediğini söyledi. Kızılırmak’ta 3 gün önce amatör balıkçı Muzaffer Metinoğlu’nun attığı ağda, 16 gün önce de amatör balıkçılar Süleyman Güleçyüz ve Kürşat Şimşek, aynı bölgede attığı olta ile pirana balığı yakalamıştı.

    ŞAŞKINLIKLA KARŞILANDI

    Daha önce akvaryumda beslenen balığın ırmağa atılmış olabileceği üzerinde durulurken, aynı bölgede peş peşe pirana balıklarının avlanması şaşkınlıkla karşılandı. İl Gıda ve Tarım Müdürlüğü yetkilileri ile Cumhuriyet Üniversitesi’nden bilim insanlarının nehirde inceleme yapacağı belirtildi.


    Etiketler: pirana , kızılırmak , sivas
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