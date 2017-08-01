20 günde 3 kez oltaya takıldı! Nehirde inceleme yapılacak

Sivas’ın İmranlı İlçesi eteklerinden doğan ve Karedeniz’e dökülen Türkiye’nin en uzun nehri Kızılırmak’ta son günlerde pirana balığı bolluğu görülmeye başlandı. Kent merkezindeki Kayseri Caddesi üzerindeki demir yolu köprüsünün altında Kızılırmak’ta avlanan amatör balıkçı Osman Asamaka’nın oltasına da pirana takıldı.ÿKızılırmak’ta ilk kez böyle bir balık tuttuğunu ifade eden Asamaka, piranayı mangaldaÿpişirip yediğini söyledi. Kızılırmak’ta 3 gün önce amatör balıkçı Muzaffer Metinoğlu’nun attığı ağda, 16 gün önce de amatör balıkçılar Süleyman Güleçyüz ve Kürşat Şimşek, aynı bölgede attığı olta ile pirana balığı yakalamıştı.

ŞAŞKINLIKLA KARŞILANDI

Daha önce akvaryumda beslenen balığın ırmağa atılmış olabileceği üzerinde durulurken, aynı bölgede peş peşe pirana balıklarının avlanması şaşkınlıkla karşılandı. İl Gıda ve Tarım Müdürlüğü yetkilileri ile Cumhuriyet Üniversitesi’nden bilim insanlarının nehirde inceleme yapacağı belirtildi.





