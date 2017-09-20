MEB 20 bin öğretmen alımı yapacak! Öğretmen atamaları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, gelecek yıl bütçenin durumuna göre, 20 bine yakın öğretmen alacaklarını açıkladı.

Öğretmen adayları, atamalarla ilgili tarihi heyecanla beklerken, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz TRT Haber’de konuk olduğu canlı yayında bununla ilgili açıklama yaptı. Bakan Yılmaz, gelecek yıl bütçenin durumuna göre 20 bine yakın öğretmen alınacağını belirterek, özetle şunları söyledi:

“Gelecek yıl öğretmen alımıyla ilgili Geçen yıl 50 bin öğretmen, bu yıl 20 bin öğretmen atadık. Gelecek yıl da bütçenin durumuna göre sunacağız, muhtemelen gelecek yıl da bu sene aldığımız kadar, 20 bine yakın öğretmeni kendi ailemize katacağız. Sözleşmeli öğretmenliği iyi ki getirdiniz, herkesin dediği bu. Öğretmenlerin doğuda ve güney doğuda durma süresi bir yıl bile değil. Kaç kardeşi var, kendi odası var mı, okul gezisine götürsem katkı sağlayabilir mi ailesi? Öğretmenin bunları bir yılda öğrenmesi mümkün değil. Öğretmen kendisini geliştirsin. Türkiye’nin gelişmişliğinde en büyük pay, öğretmenlerin. Daha iyi bir sonuca ulaşmak için öğretmenlerimize gereken bilgileri aktarmak istiyoruz. Dört yıl kalacak, sonunda başarılı gördüklerimizi kadroya alacağız. İki yıl daha kalacak. Öğretmenin her bölgede çalışması esastır diye milli eğitimin temel kanununda var. Biz bu sistemle bunu yapmış oluyoruz.”