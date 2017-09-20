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    Hürriyet >Eğitim>MEB 20 bin öğretmen alımı yapacak! Öğretmen atamaları ne zaman?

    MEB 20 bin öğretmen alımı yapacak! Öğretmen atamaları ne zaman?

    Hürriyet Eğitim
    20.09.2017 - 11:32 | Son Güncelleme: 20.09.2017 - 11:39

    20 bin öğretmen alımı duyurusunu gerçekleştiren Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bu yıl içerisinde yapılan atamalara ve bir sonraki alımlaradeğindi. Sözleşmeli öğretmenlik sisteminin faydalarını ele alan Bakan Yılmaz, gelecek dönemde aynı şartlar altında 20 bin öğretmen alımı daha yapılacağını duyurdu. Peki, 20 bin öğretmen alımı için tarih bilgisi paylaşıldı mı? İşte, detaylı bilgiler

    Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, gelecek yıl bütçenin durumuna göre, 20 bine yakın öğretmen alacaklarını açıkladı.

    Öğretmen adayları, atamalarla ilgili tarihi heyecanla beklerken, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz TRT Haber’de konuk olduğu canlı yayında bununla ilgili açıklama yaptı. Bakan Yılmaz, gelecek yıl bütçenin durumuna göre 20 bine yakın öğretmen alınacağını belirterek, özetle şunları söyledi:

    “Gelecek yıl öğretmen alımıyla ilgili Geçen yıl 50 bin öğretmen, bu yıl 20 bin öğretmen atadık. Gelecek yıl da bütçenin durumuna göre sunacağız, muhtemelen gelecek yıl da bu sene aldığımız kadar, 20 bine yakın öğretmeni kendi ailemize katacağız. Sözleşmeli öğretmenliği iyi ki getirdiniz, herkesin dediği bu. Öğretmenlerin doğuda ve güney doğuda durma süresi bir yıl bile değil. Kaç kardeşi var, kendi odası var mı, okul gezisine götürsem katkı sağlayabilir mi ailesi? Öğretmenin bunları bir yılda öğrenmesi mümkün değil. Öğretmen kendisini geliştirsin. Türkiye’nin gelişmişliğinde en büyük pay, öğretmenlerin. Daha iyi bir sonuca ulaşmak için öğretmenlerimize gereken bilgileri aktarmak istiyoruz. Dört yıl kalacak, sonunda başarılı gördüklerimizi kadroya alacağız. İki yıl daha kalacak. Öğretmenin her bölgede çalışması esastır diye milli eğitimin temel kanununda var. Biz bu sistemle bunu yapmış oluyoruz.”

     

     

     

     

    Etiketler: İsmet Yılmaz , öğretmen , atama
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