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    20 bin öğretmen atamasına tepki

    AA
    08.11.2017 - 13:01 | Son Güncelleme:

    Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın 20 bin öğretmen ataması yapılacağına yönelik açıklamasıyla ilgili, "20 bin atamayla hangi yaraya merhem, hangi derde deva olacaksınız?" dedi.

    Koncuk yaptığı yazılı açıklamada, Bakan Yılmaz'ın 100 bin öğretmen açığı olduğunu belirterek, gelecek yıl 20 bin öğretmen ataması yapılacağıyla ilgili açıklamasını eleştirdi.

    Bu sayının öğretmen ihtiyacını karşılamayacağı gibi atama bekleyen öğretmen adaylarının beklentilerini de karşılamayacağını belirten Koncuk, Bakanlığın öğretmen açığını gidermek için 81 ilde 63 bin 829 ücretli öğretmen çalıştırdığını ve ücretli öğretmenlerin 8 bin 484'ünün öğretmenlik formasyonu olmayan iki yıllık meslek yüksek okulu mezunlarından oluştuğunu söyledi.

    Öğretmenlik mesleği için gerekli pedagojik formasyona sahip olmayan kişilerin ücretli öğretmenlik yapmamaları gerektiğini vurgulayan Koncuk, şöyle konuştu:
    "Bu insanların aylık ücretinin asgari ücreti bile bulmadığını ve güvenceden yoksun olduklarını düşündüğümüzde, bunun bizzat Bakanlık eliyle gerçekleştirilmesi tüyler ürpertici. Üstelik ücretli öğretmenlik süreklilik arz etmediğinden, eğitim öğretim yılı içinde bile çocuklar öğretmensiz kalabiliyor. Torpili olan rahatlıkla ücretli öğretmen de olabiliyor. Hal böyle olunca, ücretli öğretmenlik görevlendirmesi yaparak, okullarda verim ve kalitenin düşmesini nasıl içinize sindiriyorsunuz? Niteliksizliğe nasıl zemin hazırlarsınız?"

    Büyükşehirlerde ve ücra yerlerde ciddi öğretmen açığı olduğunu belirten Koncuk, "20 bin atamayla hangi yaraya merhem, hangi derde deva olacaksınız?" sorusunu yönelterek, şöyle devam etti:
    "Bu ülkenin evlatları kahvehane köşelerinde işsiz gezerken, ailelerinden aldığı harçlığa muhtaçken, ailelerini geçindirmek için meslekleri dışında başka işlere yönelirken, 4 yıl emekle okudukları fakültelerinden mutlulukla mezun olmalarına karşın yıllarca atanamayınca psikolojileri bozulurken, bu yaşananlara nasıl kayıtsız kalırsınız? Bir Bakan 100 bin öğretmen açığı olduğunu açık açık söylerken, buna karşın nasıl 20 bin atama yapacaklarını, hem de bir marifet gibi ifade eder? Bu her şeyden önce eğitimin önceliklerine uygun mu?"

    Gelecek yıl 100 bin kadrolu öğretmen ataması yapılması gerektiğini söyleyen Koncuk, "Öğretmen ihtiyacı karşılanmadığı sürece de hangi sistemi getirirseniz getirin, hangi müfredatı hayata geçirirseniz geçirin, dünya ülkeleri ile rekabet edemezsiniz" dedi.

    Etiketler: 20 bin öğretmen ataması , ismail koncuk , Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz
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