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    20 bin öğretmen alımı ne zaman yapılacak? Bakandan müjde!

    Hürriyet Haber
    05.11.2017 - 13:19 | Son Güncelleme:

    20 bin öğretmen alımı konusunda açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 2018 yılında yapılacak olan alımla ilgili tarih detayını paylaştı. 20 bin öğretmen alımı hakkında gelecek yıl haziran ayında atama yapılacağını duyuran Bakan İsmet Yılmaz, son rakamı belirlemek için Çalışma Bakanı ile istişare edileceğini ifade etti. Peki, 20 bin öğretmen alımı ne zaman yapılacak? İşte tarih detayı

    Liseye geçişte yeni sınav sistemini açıklamak üzere AA Editör Masası'na konuk olan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, öğretmen alımıyla ilgili gelen bir soru üzerine atama bekleyen adayları sevindirecek açıklamayı gerçekleştirdi. 20 bin öğretmen alımı yapılacağını açıklayan Bakan Yılmaz, şu ifadelerde bulundu;

    "20 bine yakın öğretmenin alımı için şubatta bir duyuru yapıyoruz. Muhtemelen mayısta sınavlarını yaparız, haziran-temmuzda da atamasını gerçekleştiririz.

    Öğrenci sayısını indiremezsiniz o halde öğretmen sayısını artırmamız lazım. Öğretmen yaş ortalamamız 40 yaşın altında. Genç olan öğretmenin hizmet içi eğitim ihtiyacı da biraz daha fazla deniyor. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Biz önümüzdeki yıl 20 bine yakın öğretmen alacağız. Son rakamı Maliye Bakanımız ve Çalışma Bakanımız ile bir araya geleceğiz. 20 bin öğretmen alımı için şubatta duyuru yapacağız."

    Etiketler: meb öğretmen , öğretmen atamaları
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