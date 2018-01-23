20 bin kişi gitti! Hala yerli yabancı turistler akın ediyor!

Ankara ile Kars arasında sefer yapan ve son günlerde ilgi odağında olan Doğu Ekspresi ile kente gelen yerli ve yabancı turistler, turizmin canlanmasına vesile oldu.

Ankara'dan Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum güzergahını izleyen Doğu Ekspresi treni, yaklaşık 24 saatlik yolculuğun ardından yolcularını Kars'a ulaştırıyor.

Sarıkamış Turizm Derneği (SATURDER) Başkanı Mir Hasan Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kars ve çevresinin Doğu Ekspresi ile daha popüler bir hale geldiğini belirterek, "Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Sayın Ahmet Arslan'ın destek ve katkılarıyla bölgenin tanıtımı, turizmi ve ekonomisinde önemli gelişmeler kaydedildi. Bunun sürdürülebilmesi adına herkese görev düşüyor." dedi.

Taş, Kars'ın hak ettiği yere gelebilmesi açısından önemli bir fırsat yakalandığını ve bunun değerlendirilmesi için kamu kuruluşları ile STK'ların ortak hareket etmesi gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bölgenin ekonomisini, turizmini canlandırmak için elimizdeki enstrümanları iyi kullanmamız lazım. Doğu Ekspresi de bu enstrümanlardan biri haline geldi. Aldığımız bilgilere göre Doğu Ekspresi ile bölgemize yaklaşık 20 bin kişi gelmiş. Gelen misafirler, Ani Örenyeri, Çıldır Gölü, Sarıkamış Kayak Merkezi gibi tarihi ve turistik alanları ziyaret etmiş konaklamış. Bunun yanında bölgenin yöresel lezzetlerinden tatmış alış veriş yapmış Kars ekonomisini canlandırmış. Biz şu anda çok iyi bir trend yakaladık. Bunu 12 aya yaymak zorundayız."

Bu arada Kars'a gelen ziyaretçiler, Ani Örenyeri'ni gezdikten sonra Çıldır Gölü'nün buzla kaplı zemininde atlı kızaklarla tur atmayı da ihmal etmiyor.