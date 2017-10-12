20 AB üyesi ortak savcılık makamı kuruyor

AB Konseyi, mali suçlarla ilgilenecek yeni bir savcılık makamı olan Avrupa Kamu Savcılığı Ofisi (EPPO) kurulması düzenlemesine onay verildiğini açıkladı. Buna göre, AB üyesi 20 ülke, 2020 yılına kadar Lüksemburg merkezli bir AB Savcılığı kuracak. AB’nin kuracağı Avrupa Kamu Savcılığı’na Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Çekya, Estonya, Almanya, Yunanistan, İspanya, Finlandiya, Fransa, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Portekiz, Romanya, Slovenya, Slovakya, İtalya ve Avusturya katılacak. Savcılığın faaliyete geçmesiyle AB üyesi ülkelerin mali konularda daha yakın iş birliği yapması planlanıyor.

AB Savcılığı’nın, birliğin bütçesine ve mali çıkarlarına karşı işlenen suçların faillerinin ve suç ortaklarının soruşturulmasından ve yargı önüne çıkarılmasından sorumlu olması öngörülüyor.