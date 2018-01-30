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    2 yıldır her yere ilanlar yapıştırıyor... Nedenini öğrenince çok şaşıracaksınız

    Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)
    30.01.2018 - 19:37 | Son Güncelleme:

    ELAZIĞ'da yaşayan 60 yaşındaki memur emeklisi Savaş Savun, 2 yıldır cadde ve sokaklardaki duvarlara ilan yapıştırarak hayalindeki aşkını arıyor.

    İzmir’de 40 yıl yaşadıktan sonra memleketi Elazığ’a yerleşen emekli Savaş Savun, evlenmek için ilanla duyuru yaptı. Savun, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na ilanlar yapıştırarak, yalnızlıktan bıktığı için ciddi bir kadın ile tanışmak istediğini söyledi. Hiç kimsesi olmadığı için Elazığ’da bir otelde yaşayan Savun, 2 yıl önce boşandığını ve bitirdiği evliliğinde hiç mutlu olmadığını anlattı.

    ’MUTLAKA EVLENECEĞİM’

    Yüreğinde çok fazla sevgi olduğunu ve bunu paylaşacak bir kadın aradığını kaydeden Savun, mutlaka evlenmek istediğini ve bu yoldan dönmeyeceğini belirterek, "Yalnızlıktan bıktım. Sevgiyi bulmak istiyorum. Eşimle gezmek, birlikte kitap okumak ve tatile gitmek istiyorum. Bunları çok özledim. Yapmış olduğum evlilikten hiç mutlu olamadım. Çünkü karşıdaki insanda sevgi olmayınca mutlu olamıyorsun. Dünyada en önemli şey bence sevgidir. Sevgi olmayınca mutlulukta olmaz. Bunun için bu yola baş koydum. Mutlaka evleneceğim" dedi.

    ’ŞU ANA KADAR İLANLARIMA GERİ DÖNÜŞ OLMADI’

    Yaklaşık 2 yıldır, cadde ve sokaklara ilan yapıştırarak evleneceği kadını aradığını kaydeden Savun, şöyle konuştu:

    "Eşimden ayrıldıktan sonra 2 yıldır evleneceğim kadını arıyorum. İlk evliliğimden çocuğum olmadı. Hiç kimsem yok. Otelde kalıyorum. Yalnız olduğum için otelde kalmak benim için daha cazip oluyor. İlanlarımı söküyorlar. Ama bende onlar söktükçe asıyorum. Şu ana kadar ilanlarıma geri dönüş olmadı. Umutluyum ve bekliyorum. Ömrüm oldukça sevgiyi arayacağım. Gerekirse Türkiye’yi gezeceğim. Pes etmeyeceğim."

    Etiketler: son dakika
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