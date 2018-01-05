2 yıl sonra 1 milyonun altında kaldı! 5. rekor gelmedi

Otomotiv Distribütörler Derneği’nin (ODD) verilerine göre 2017 yılında toplam otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 2.8 azalarak 956 bin 194 olarak gerçekleşti. 2016 yılında toplam pazar 983 bin 720 adetle kapanmıştı.

Ağır ticari araçlarda eklendiğinde 2015 ve 2016 yılında toplam pazar 1 milyon sınırını aşarken, bu yıl 990 bin adette kaldı. Otomobil satışları, 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4.52 oranında azalarak 722 bin 759 adet oldu. Geçen yıl 756 bin 938 adet satış yaşanmıştı. Hafif ticari araç pazarı, 2017 yılında bir önceki yıla göre %2,93 artarak 233.435 adet oldu. 2016 yılında 226.782 adet satış gerçekleşmişti.

ARALIKTA REKOR GELMEDİ

2017 yılında yeni rekor için aralık ayı performansları çok önemliydi. Yani ÖTV artışıyla girilen Aralık 2016’yı geçmesi halinde yeni pazar rekoru gelebilirdi. Hemen hemen her firmanın devreye soktuğu kampanyalar ve 1 Ocak’ta yürürlüğe girecek zamlı ve kademeli MTV’nin de etkisiyle aralıkta rekor satış bekleniyordu. Ama ne yazık ki beklenen olmadı ve 2017 yılı aralık ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı ise 136 bin 240 adet olarak gerçekleşti. 141 bin 912 adet olan 2016 yılı aralık ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 4 oranında azaldı. 2017 yılı Aralık ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.73 azaldı ve 99 bin 694 adet oldu. Geçen sene 108 bin 44 adet satış gerçekleşmişti. 2017 yılı Aralık ayında hafif ticari araç pazarı 2016 yılının aralık ayına göre yüzde 7.91 arttı ve 36 bin 546 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 33.868 adet satış yaşanmıştı.

2017 yılı Aralık sonu itibari ile 1600cc altındaki otomobil satışlarında %4,8, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında %4,1 ve 2000cc üstü otomobillerde %46,9 azalış izlendi. 2017 yılı Aralık sonunda 76 adet elektrikli ve 4.507 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. 2017 yılı Aralık sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya %42,6 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 307.659 adet ile sahip oldu. 2017 yılı Aralık sonunda dizel otomobil satışlarının payı %61,0’a gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı %60,5’e yükseldi.