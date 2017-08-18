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    2 yıl 11 ay hapis yatıp çıkacak

    Felat BOZARSLAN/DHA
    18 Ağustos 2017 - 21:51Son Güncelleme : 18 Ağustos 2017 - 21:51

    DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde 17 yaşındaki H.K., 24 Temmuz 2016 günü polise başvurarak, aynı mahallede dönercilik yapan Veysi Açan’ın (26) birden fazla kez kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.

    Şikâyet üzerine Açan hakkında 42 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. V.A., “Rızası ile birden fazla kez cinsel ilişkiye girdik. Zorla bir şey yapmadım” dedi. 

    Son celsede esas hakkında görüşünü açıklayan savcı, taraflar arasında gönül ilişkisi bulunduğunu ve cinsel istismar olayında mağdurun rızasının olmadığı konusunda kanaat oluşmadığını belirtti. Savcı ‘Çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ iddiasıyla yargılanan sanığın, daha az ceza gerektiren ‘reşit olmayanla cinsel ilişki’ suçundan cezalandırılmasını talep etti. Diyarbakır 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi sanık V.A.'yı 'reşit olmayanla cinsel ilişki' ve 'basit konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri nedeniyle ceza 2 yıl 11 aya indirildi.

    Etiketler: Cinsel istismar , Diyarbakır , gazetehaberleri
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