2 yıl 11 ay hapis yatıp çıkacak

Şikâyet üzerine Açan hakkında 42 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. V.A., “Rızası ile birden fazla kez cinsel ilişkiye girdik. Zorla bir şey yapmadım” dedi.



Son celsede esas hakkında görüşünü açıklayan savcı, taraflar arasında gönül ilişkisi bulunduğunu ve cinsel istismar olayında mağdurun rızasının olmadığı konusunda kanaat oluşmadığını belirtti. Savcı ‘Çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ iddiasıyla yargılanan sanığın, daha az ceza gerektiren ‘reşit olmayanla cinsel ilişki’ suçundan cezalandırılmasını talep etti. Diyarbakır 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi sanık V.A.'yı 'reşit olmayanla cinsel ilişki' ve 'basit konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri nedeniyle ceza 2 yıl 11 aya indirildi.



