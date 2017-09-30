2 yeni teknoloji geliştirme bölgesi

Zonguldak ve Karabük'te bazı alanların teknoloji geliştirme bölgesi olarak tespit edilmesi kararlaştırıldı. Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yazısı üzerine, Zonguldak'ın merkez ilçesi Çınartepe mevkisinde sınırları tespit edilen alanın "Zonguldak Teknoloji Geliştirme Bölgesi", Karabük'ün merkez ilçesi Kılavuzlar köyünde koordinatları belirtilen sahanın da "Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi" olarak kullanılmasına karar verildi.



