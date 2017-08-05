2 yeni adım

Hükümet, kadına yönelik şiddeti önlemek için başlattığı uygulamaları genişletiyor. Sadece iki ilde kullanılan ve şiddet uygulayanların mağdura yaklaşmasını önleyen elektronik kelepçe, 6 ilde daha kullanılacak. İkinci uygulama ise Kadın İzleme Merkezleri olacak. Şiddet, taciz ve tecavüz mağduru kadınlar, doktor ve adli tip kontrolleri için kapı kapı dolaştırılmayacak. Çocuklarda olduğu gibi büyük hastanelerde kurulacak Kadın İzleme Merkezleri’nde tüm işlemleri sonuçlandırılacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, özellikle kadın ve çocuklara yönelik aile içi şiddet olaylarını önlemek için pilot olarak başlattıkları elektronik kelepçenin başarılı sonuçlarından dolayı genişletilmesine karar verdiklerini açıkladı. Adalet ve İçişleri Bakanlığı ile geçtiğimiz günlerde protokol imzaladıklarını ve uygulanın hemen başlayacağını dile getiren Kaya, şu bilgileri paylaştı:

ETKİLİ UYGULAMA

“Ankara ve İzmir’de pilot olarak uygulanan elektronik kelepçe, aşama aşama yaygınlaştırılacak. Uygulanan il sayısını ilk etapta 6’ya çıkartıyoruz. İstanbul, Bursa, Antalya ve Gaziantep illeri de eklendi. Teknik alt yapı kurulduktan sonra, Türkiye geneline yaygınlaştırılabilir. Aile içi şiddette uygulanan bir proje, şiddet görene korunaklı bir bölge oluşturuluyor, şiddet uygulayana da elektronik kelepçe takılıyor. O alana girdiği an polis devreye giriyor. Elektronik kelepçe uygulanan ailelerde bugüne kadar hiçbir sorun tespit edilmediği ortaya çıktı. Şiddet mağdurlarında hiçbir kaçak olmamış bugüne kadar.

İSTANBUL’U DİRETTİM

Tabii burada karakola hızlı erişim söz konusu. Emniyet, Adalet ve bizim ortak yaptığımız bir proje. İstanbul’u biraz çekinerek yaptılar. ‘Büyük bir il kontrolü zor olur’ diye. Ama ben direttim açıkçası. İstanbul’da emniyet açısından ‘hızlı erişim konusunda bir sıkıntı olur mu?’ diye endişe oldu. ‘Zorlayın şartları’ dedik. Daha önce panik butonu uygulaması yapılmış, ama bu kadar başarılı olmamış. Dünya uygulamaları incelenerek, elektronik kelepçenin daha başarılı olduğu görüldü.”

‘KİM’İ KURUYORUZ

Şiddet gören, taciz ve tecavüz mağduru olan çocuklar için kurulan Çocuk İzleme Merkezleri’nin aynısının kadınlar için de kurulacağını dile getiren Bakan Kaya, mağdur kadınların işlemler için doktor, adli tip gibi farklı kurumlara götürülmesinin önüne geçileceğini söyledi. Kaya, şunları dile getirdi: “Kadın İzlem Merkezleri (KİM) kuruyoruz. Çocuk izlem merkezleri gibi olacak. Şiddet gören, taciz gören tecavüze uğrayan kadınlar, emniyet, savcılık, hastane, adli tıp dolaşmayacak. Özel merkezler kuracağız. Psikolojik olarak, kapı kapı dolaşma çok olumsuz etkileri olan bir durum. Hastanelerin içinde kuracağız. Şiddetin fazla olduğu illerde pilot olarak başlayacağız. Öncelik, Ankara, İzmir, İstanbul gibi illerde olacak. Tüm işlemler bu merkezde yapılacak.”