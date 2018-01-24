2 yaşındaki Suriyeli küçük kız ölümünde cinsel istismar şüphesi

Olay, bugün öğle saatlerinde Torbalı ilçesi Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. Suriye’deki iç savaştan kaçıp, ilçeye yerleşen Hebil ile Muhammed Aluş çiftinin kızı Suha, iddiaya göre yakınları tarafından banyoda su kovasının içinde hareketsiz bulundu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından küçük Suha, ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Suha, tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Aile bireylerinin hareketlerinden şüphelenen doktorlar, yaptığı incelemede küçük çocuğun ölümünü şüpheli buldu. Doktorlar, elbiseleri ıslak olan Suha’nın ön muayenesinde cinsel istismar bulgularından da şüphelenerek polise bildirdi. Gelen polis, inşaat işçisi baba Muhammed ile anne Hebil Aluş’u, ifadelerinin alınması için emniyete götürdü.

Minik Suha’nın cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.